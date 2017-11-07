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В Нижневартовске эвакуируют детские сады, школы и торговые центры после сообщения о минировании

13:48 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.n-vartovsk.ru

Общероссийская волна сообщений о лже-минировании дошла до Нижневартовска. В правоохранительные органы города поступило анонимное сообщение о заминировании неких общественных мест в городе без их конкретного указания, сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

"Несмотря на то, что поступившее сообщение, по данным правоохранительных органов, предварительно является ложным, антитеррористическая комиссия города Нижневартовска и оперативные службы приняли решение о полномасштабной проверке всех возможных мест массового пребывания людей с упором на школы города с проведением эвакуации части из них", - отметил заместитель председателя антитеррористической комиссии города Николай Лукаш.

Кроме того, для обеспечения безопасности частично были эвакуированы детские сады и торговые центры города.

В данный момент полицейские с кинологами обследуют все места с массовым пребыванием людей.

Жителей города просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к данной ситуации и принимаемым мерам.

Напомним, в прошлом месяце по всей стране прокатилась волна ложных сообщений о заминировании торговых центров, кинотеатров и других мест с массовым пребыванием людей. Сотни зданий и десятки тысяч людей были эвакуированы в разных городах нашей страны. Сообщения оказались ложными.

Отметим, правоохранительные органы оперативно устанавливают лже-минеров. Статья 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" предусматривает до трех лет лишения свободы.

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Теги: ложное минирование , полиция , эвакуация , детские сады , Нижневартовск , торговые центры , школы

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