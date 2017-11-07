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Тюменский адвокат, участвовавший в даче взятки, сел на пять лет

16:51 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: СКР

Тюменский адвокат Андрей Шалапугин и московские братья-предприниматели Игорь и Виталий Варшавские признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, с ноября 2014 года адвокат одной из тюменских коллегий осуществлял защиту предпринимателя из Нижневартовска. Тот уклонялся от уплаты налогов. 

В марте 2015 года в Тюмени Шалапугин получил предложение от посредников (другого адвоката и предпринимателей) поспособствовать жителю Нижневартовска в уклонении от ответственности за взятку в размере 40 млн 500 тыс. рублей высокому московскому начальству из числа правоохранителей.

Компаньон нижневартовца передал его адвокату 40 млн 500 тыс. рублей. Шарапугин передал 30 млн рублей своему коллеге-посреднику. Однако москвичи на самом деле никаких связей среди правоохранителей не имели, а деньги просто присвоили.

Были возбуждены уголовные дела. Братья-предприниматели, признав вину, возместили потерпевшему ущерб в сумме 8 млн рублей. В отношении адвоката-посредника ранее уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступления.

Приговором суда Шалапугину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, Игорю Варшавскому - 3 года лишения свободы, Виталию  Варшавскому - 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд взыскал с осужденных оставшуюся часть причиненного ущерба.

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Теги: взятка , следственный комитет

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