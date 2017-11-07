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В Тюмени встретят День благодарения Сибири

17:43 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени встретят День благодарения Сибири/admtyumen.ru

День благодарения Сибири встретят в Тюмени 8 ноября. Этот праздник горожане отметят в седьмой раз.

В 12 часов у Поклонного креста в Историческом сквере состоится лития о первопроходцах и основателях города, которую возглавит митрополит Тюменский и Тобольский Димитрий.

Главное празднество пройдет в зале тюменской филармонии, где состоится концерт и награждение участников конкурса детского рисунка "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани".

В 10 часов приглашают участников конкурса дошкольного возраста, в 14 часов – школьников.

Картины на конкурс представили более тысячи юных художников. Ребятам предложили изучить отрывки из рассказа Павла Бажова "Ермаковы лебеди", узнать об истории написания Абалакской иконы Божией Матери и о посещении Тюмени и Тобольска царской династии Романовых, вспомнить гибель атамана Ермака Тимофеевича. Детям, в чьей семье встречают исламский праздник Курбан-байрам, предложили нарисовать свои воспоминания.

Как сообщило жюри конкурса, работы получились красочные, живые, искренние. Их разместят на стендах в холле филармонии.

В день празднования участникам вручат дипломы и памятные подарки.

Участники концертной программы - русские, татарские, казачьи, кыргызские, ненецкие коллективы - исполнят песни, танцы, сыграют на народных инструментах, сообщается на сайте Тобольской митрополии.

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Теги: День Сибири , Тобольская митрополия

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