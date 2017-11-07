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Владимир Якушев: Тюменская область - инновационный регион

18:09 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Источник инноваций региональное правительство видит в комплексной поддержке проектов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в интервью пресс-службе Ассоциации инновационных регионов России.

"Наша область традиционно воспринимается как нефтегазовый регион. Однако сегодня мы развиваем инновационные и высокотехнологичные производства.Темпы роста региональной экономики превышают среднероссийские. За десять лет заметно стабильное развитие по основным экономическим показателям. Валовый региональный продукт вырос более чем в два раза. Промышленное производство увеличилось в три раза, до 2016 года индекс промышленного производства в области рос темпами 10–20 процентов ежегодно", - отметил губернатор.

Владимир Якушев напомнил, что в 2016 году региональный индекс промпроизводства составил 104,7%.

"В основном рост произошел в обрабатывающих производствах. По итогам прошлого года объем инвестиций вырос на 14,5 процента - до 261,5 миллиарда рублей. За десять лет введено в эксплуатацию 35 новых промышленных производств, девять из которых открыли иностранные компании. Кроме того, реализовано несколько сотен проектов в сфере малого бизнеса. В регионе появились новые отрасли с современными технологиями и высокой производительностью труда в нефтепереработке, нефтегазохимии, машиностроении, металлургии, стекольном производстве, биотехнологиях", - рассказал он.

В Тюменской области зафиксирован стабильный рост числа малых инновационных предприятий, подчеркнул глава региона.

"Многие из тюменских компаний уже работают на федеральном и международном рынке. Мы ожидаем увидеть в регионе новые "умные" отрасли экономики в разных направлениях: IT, медицина, новые материалы. Источник инноваций мы видим в комплексной поддержке проектов. Региональная программа действует с 2010 года. У нас работают пять центров молодежного инновационного творчества, в которых ежегодно проходят обучение 900 человек, пять лабораторий по робототехнике, девять лабораторий по программированию. Это зоны свободного доступа к высокотехнологичному оборудованию", - сообщил Владимир Якушев.

По мнению губернатора, очень важно вовлекать в создание инноваций и приобщать к научно-техническому творчеству молодое поколение.

"В Тюмени создается детский технопарк "Кванториум", инициатива реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив. Открыты новые центры молодежного инновационного творчества в Ишиме и Тобольске. За период реализации программы поддержки инноваций предприятиям Тюменской области на развитие инновационных проектов из областного бюджета было предоставлено более 130 субсидий и грантов на общую сумму свыше 360 млн рублей. Субсидии компенсировали затраты бизнеса на НИОКР, создание и испытание опытных образцов, развитие материально-технической базы", - отметил он.

Год назад технопарк, бизнес-инкубатор и индустриальные парки в Тюменской области были объединены в Агентство инфраструктурного развития, которое обеспечивает сопровождение проектов от идеи до серийного производства и выхода на международные рынки, добавил губернатор.

"В 2017 году правительство области разработало комплексную программу развития инноваций, в основе которой трехуровневая система финансовой поддержки. На первом уровне предоставляются классические гранты и субсидии на реализацию проектов и создание опытного образца технологической инновации, выполнение НИОКР. Эта система дополнена субсидиями на НИОКТР для инвестпроектов в сфере высокотехнологичного производства, реализованных совместно с вузами области. Кроме того, у нас есть система инновационных займов для поддержки стартапов: до 3 миллионов рублей под 3 процента годовых на три года. Второй уровень — это возможность привлечь частные инвестиции через Клуб бизнес-ангелов Тюменского технопарка. Это около 50 инвесторов. Третий — Фонд венчурного капитала, сформированный при Агентстве инфраструктурного развития области. Одно из направлений Программы развития инноваций — содействие международной интеграции. Сейчас мы прорабатываем формат центра трансферта технологий", - сообщил глава региона.

Кроме того, правительство региона занимается кадровым обеспечением и активно содействует сбыту инновационной продукции и импортозамещению, отметил Владимир Якушев.

"Мы подписали дорожные карты с "Газпромом", "Газпром нефтью", "Роснефтью", "Транснефтью" и холдингом "СИБУР". Частично, в размере 5 процентов, мы возмещаем из областного бюджета стоимость оборудования и материалов, приобретенных нефтегазодобывающими компаниями у зарегистрированных предприятий, имеющих производственные мощности в Тюменской области", - рассказал губернатор.

Соб. инф.

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Теги: подготовка кадров , господдержка , Владимир Якушев , инвестиции , импортозамещение , инновации

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