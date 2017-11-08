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Тюмень ассоциируется у россиян с горячими источниками и производством

12:20 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото yandex.ru

Тюмень занимает шестнадцатое место по популярности в поисковых запросах к Яндексу. Итоги исследования поисковых запросов о крупнейших городах России опубликовали аналитики сайта. 

Специалисты взяли все запросы с названиями 50 городов за год - с августа 2016 года по август 2017 года. Они выяснили, что про Тюмень спрашивали около 38 млн раз — это меньше, чем про Екатеринбург или Челябинск, но больше, чем про Омск или Пермь.

Из крупных городов Тюменью чаще всего интересуются в Екатеринбурге, Челябинске и Омске. В самой Тюмени тоже часто ищут Челябинск и Омск, но больше всего Москву.

Для пользователей из других больших городов Тюмень — это прежде всего горячие источники, много запросов про аккумуляторные батареи местного производства. Также часто спрашивали про автомобильные аварии на трассе между Тюменью и Ханты-Мансийском.

Среди крупнейших российских городов наиболее популярной оказалась Москва — за год про нее спрашивали более 339 млн раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург. При этом Москва интересует жителей других городов больше с точки зрения жизни и работы. 

При анализе поисковых запросов учитывались только те запросы, которые непосредственно касались того или иного города. Запросы про соответствующие регионы, одноименные улицы, станции метро, вокзалы, организации, художественные произведения, футбольные клубы не исследовались. Также не учитывались названия жителей каждого города.

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Теги: Яндекс , рейтинг

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