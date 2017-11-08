Тюменцы поспорят за стажировку в правительстве области

Фото: Tyumen Case School

Второй этап Чемпионата Тюменской области по решению кейсов в рамках проекта Tyumen Case School пройдет в Заводоуковске 11 ноября. Начало встречи в 12 часов.

В актовом зале школы №1 участники проекта - студенты вузов и ссузов, а также молодежь в возрасте до 30 лет включительно - решат и презентуют экспертам кейс, основанный на деятельности правительства Тюменской области.

Победителей и призеров определят эксперты, а также онлайн- и офлайн-голосования. Лучшие команды муниципального этапа пройдут в финал, который состоится в феврале 2018 года в Тюмени, и поборются за стажировку в правительстве региона.

Единственное условие участия команды – предварительная регистрация в группе во "ВКонтакте", которая завершится в 22 часа 9 ноября, сообщает проект Tyumen Case School.