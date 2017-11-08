Тюменский конкурс словарей принимает невероятные заявки

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Работы на пятый региональный конкурс проектов "Словарь-2017" принимают в Тюменском госуниверситете до 15 ноября.

Как напоминает управление стратегических коммуникаций вуза, за годы существования конкурса были написаны "Словарь байкерского сленга" и "Толковый словарь двачера", "Словарь антропонимов народностей Бенина – государства Западной Африки" и "Словарь истинных технарей", "Словарь драконьего языка (DOVUS)" и "Словарь сильных и независимых мужчины и женщины", объединившие свыше трех тысяч эмоционально окрашенных слов и многие другие.

По мнению сотрудников кафедры общего языкознания – организаторов конкурса – любую, даже самую невероятную идею можно облечь в безупречную научную форму.

В этом году также состоится конкурс поэтической миниатюры, посвященный словарям. Его организаторы предлагают участникам выбрать подходящий для себя поэтический жанр – лимерика, эпиграммы, "пирожка" (или "порошка"), хокку, хайку – и написать о словаре, о своем опыте общения со словарем или составления словаря, жизни без словаря. Темами могут также стать любовь к составителям словарей, место словаря в жизни и жизни в словаре.

По вопросам и с готовыми проектами участников конкурсов ждут на кафедре общего языкознания ТюмГУ (ул. Республики, 9, ауд. 320) или по почте: Slovari2017@mail.ru или slovari2017@utmn.ru. Победителей конкурсов ждут ценные призы.