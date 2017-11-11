Акция "Пусть осень жизни будет золотой" охватила более четырех тысяч викуловских пенсионеров

Фото ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 639 пенсионеров Викуловского района поучаствовали в мероприятиях областной акции "Пусть осень жизни будет золотой" в 2017 году.

Как рассказал председатель районного совета ветеранов Федор Тесля, всего в райцентре и муниципалитетах прошло более 100 массовых мероприятий. В их подготовке активно поучаствовали ветеранский актив, 15 коллективов художественной самодеятельности, 13 клубов ветеранов при учреждениях культуры. В малых деревнях и селах, где нет домов культуры, работал передвижной клуб, всего проведено 50 мероприятий. В них поучаствовали около 2 тыс. пенсионеров.

При поддержке работников районного отдела социальной защиты, комплексного центра социального обслуживания населения все пожилые люди района получили адресные поздравления. Благодаря волонтерам, отделу по культуре, спорту и молодежной политике администрации, социальным работникам, активистам ветеранского движения, работникам почты поздравления вручены 4 тыс. 360 пенсионерам.

Активно подключилась к акции и районная библиотека. Всего для пожилых людей здесь организовали 135 мероприятий, библиотеку посетили 2 тыс. 100 человек. Особенно Федор Тесля выделил сельские первичные ветеранские организации в Березинском, Ермаковском, Каргалинском, Сартамском сельских поселениях, ветеранские организации местного райпо, ЖКХ "Викуловское", первой и коррекционной викуловских школ, работников культуры и местной аптеки.

Финансовую поддержку за время акции получили 24 ветеранских организации, на это направлено около 250 тыс. рублей. Также помощь оказали 37 компаний-спонсоров.

"Итоги акции "Пусть осень жизни будет золотой" в этом году радуют. Уверен, что организаторы учтут положительные результаты, и в дальнейшем мероприятия будут проходить так же успешно", - заключил Федор Тесля.

Отметим, что всего в Викуловском районе работают 49 ветеранских организаций: 14 в сельских поселениях и 35 в районном центре. На 1 сентября на учете в них состоят 4 тыс. 121 пенсионер.

Евгения Шевцова