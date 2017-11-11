up

11.11.2017 суббота

EUR 68.9791

USD 59.2808

В Тюмени -1..-3 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Акция "Пусть осень жизни будет золотой" охватила более четырех тысяч викуловских пенсионеров

14:01 11 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 639 пенсионеров Викуловского района поучаствовали в мероприятиях областной акции "Пусть осень жизни будет золотой" в 2017 году.

Как рассказал председатель районного совета ветеранов Федор Тесля, всего в райцентре и муниципалитетах прошло более 100 массовых мероприятий. В их подготовке активно поучаствовали ветеранский актив, 15 коллективов художественной самодеятельности, 13 клубов ветеранов при учреждениях культуры. В малых деревнях и селах, где нет домов культуры, работал передвижной клуб, всего проведено 50 мероприятий. В них поучаствовали около 2 тыс. пенсионеров.

При поддержке работников районного отдела социальной защиты, комплексного центра социального обслуживания населения все пожилые люди района получили адресные поздравления. Благодаря волонтерам, отделу по культуре, спорту и молодежной политике администрации, социальным работникам, активистам ветеранского движения, работникам почты поздравления вручены 4 тыс. 360 пенсионерам.

Активно подключилась к акции и районная библиотека. Всего для пожилых людей здесь организовали 135 мероприятий, библиотеку посетили 2 тыс. 100 человек. Особенно Федор Тесля выделил сельские первичные ветеранские организации в Березинском, Ермаковском, Каргалинском, Сартамском сельских поселениях, ветеранские организации местного райпо, ЖКХ "Викуловское", первой и коррекционной викуловских школ, работников культуры и местной аптеки.

Финансовую поддержку за время акции получили 24 ветеранских организации, на это направлено около 250 тыс. рублей. Также помощь оказали 37 компаний-спонсоров.

"Итоги акции "Пусть осень жизни будет золотой" в этом году радуют. Уверен, что организаторы учтут положительные результаты, и  в дальнейшем  мероприятия будут проходить так же успешно", - заключил Федор Тесля.

Отметим, что всего в Викуловском районе работают 49 ветеранских организаций: 14 в сельских поселениях и 35 в районном центре. На 1 сентября на учете в них состоят 4 тыс. 121 пенсионер.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Викуловский район , пенсионеры , ветераны

Последние новости

16:23 Боровская птицефабрика увеличит переработку яйца
16:06 В Тюмени состоится Федеральная школа студенческого самоуправления
15:34 Тюменские рыбоводы надеются на богатый улов
14:37 Аспирант ТИУ разработал проект эффективного транспортного обслуживания для тюменцев
14:01 Акция "Пусть осень жизни будет золотой" охватила более четырех тысяч викуловских пенсионеров
13:39 На Урале снегоуборщик задавил ребенка
13:23 Тюменские малыши изучают историю России
12:41 Тюменцы примут участие во всероссийской антинаркотической акции
12:08 Дайджест: ранее в Закулисье Фото
11:13 Тюменским школьникам помогают выбрать профессию
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: доверие граждан – главная оценка работы полиции

Богатства России снова прирастать будут Сибирью

В Тюменской области готовы реализовывать креативные идеи

Политика

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Экономика

Боровская птицефабрика увеличит переработку яйца

"Пятёрочка" будет регулярно пополнять банк еды для малоимущих продуктами на миллион

Работа Тюменской энергосбытовой компании отмечена наградами правительства Югры

Общество

В Тюмени состоится Федеральная школа студенческого самоуправления

Тюменские рыбоводы надеются на богатый улов

Аспирант ТИУ разработал проект эффективного транспортного обслуживания для тюменцев

Спорт

Спартакиада органов местного самоуправления выходит на финишную прямую

Ветераны сыграют в шахматы на тюменском чемпионате

В Тюмени назовут героев спорта

Происшествия

На Урале снегоуборщик задавил ребенка

Сорокинский подросток устроил пьяное ДТП с пострадавшими

Школьники из Екатеринбурга пострадали в дорожной аварии под Ярославлем
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+