Тюменские фермеры плодотворно трудятся на благо региона

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 172 тыс. личных подсобных хозяйств и свыше 1,1 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств насчитывается в регионе. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов на заседании совета по реализации приоритетных проектов в сфере АПК.

"В 2016 году в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах было произведено сельскохозяйственной продукции на 35,2 миллиарда рублей. Это 49,7 процента от общего объема производства сельхозпродукции", - рассказал Владимир Чейметов.

По словам директора департамента АПК, в регионе работают 114 сельхозкооперативов, которые оказывают фермерам и владельцам личных подворий различные услуги, занимаются закупкой произведенной ими продукции. "В кооперативы уже вступили более 25 тысяч личных подсобных хозяйств. Но этого, на наш взгляд, недостаточно. Услугами кооперативов охвачены 72 процента сельских поселений. С одной стороны, это большой показатель, с другой - есть, над чем работать", - отметил он.

В связи с важностью аграрного сектора экономики и значительным объемом государственной поддержки из регионального бюджета губернатор Тюменской области Владимир Якушев указал, что следует разработать рейтинг муниципалитетов по развитию сельского хозяйства, аналогичный рейтингу инвестиционной активности, который ежегодно составляется в регионе.

"Главы муниципалитетов должны активнее искать пути укрепления аграрной отрасли - это могут быть крупные инвестпроекты, работа с крестьянскими хозяйствами, кооперативами, другие направления. Здесь важно умение и желание управленцев работать", - подчеркнул губернатор.

По поручению Владимира Якушева, первый пробный рейтинг сформируют по итогам 2017 года. А уже с 2018 года этот документ станет одним из основных критериев комплексной оценки работы глав муниципалитетов.

Евгений Бабенко