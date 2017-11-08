Владимир Якушев: резиденты Тюменского технопарка внедрили более ста инноваций

admtyumen.ru

Около пятидесяти патентов на изобретения оформили резиденты Тюменского технопарка, более ста инновационных разработок уже внедрены в производство. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев в интервью пресс-службе Ассоциации инновационных регионов России.

"В общей сложности резиденты технопарка заработали свыше 5 миллиардов рублей. Резиденты разрабатывают инновационные проекты в нефтегазодобыче, машиностроении, строительстве, геологоразведке, информационных технологиях, экологии, агропромышленном комплексе, медицине и здравоохранении. В 2016 году в технопарке заработал Региональный центр инжиниринга, который оценивает технологическую готовность, проводит маркетинговое исследование, технический аудит, разрабатывает программы модернизации производства", - сообщил губернатор.

В перспективе планируется создать в технопарке эффективно действующий инновационный хаб, добавил глава региона. Для этого приглашены к сотрудничеству венчурные фонды, инвестиционно-венчурные банки и компании, специализирующиеся на приобретении и раскрутке стартапов.

"В 2017 году увеличилось количество компаний из других регионов, претендующих на статус резидента областного бизнес-инкубатора. Подписаны соглашения о сотрудничестве с InfoWatch, "ЭкзоАтлет" и "АСБК".Мы стремимся сделать так, чтобы инноваторы и инвесторы открывали на территории региона компании и производства, переводили активы в Тюменскую область. Наши усилия направлены на создание комфортной инновационной и инвестиционной среды", - подчеркнул Владимир Якушев.

По словам главы региона, областное правительство прилагает серьезные усилия для формирования в Тюменской области цифрового рынка.

"В целях комплексной поддержки IT-отрасли разработан законопроект "О государственной поддержке и развитии отрасли информационных технологий в Тюменской области". Закон предусматривает ставку по упрощенной системе налогообложения в размере 1 процента. Для компаний, использующих общую систему налогообложения, вводится пониженная ставка региональной части налога на прибыль - до 14 процентов. Правительство будет субсидировать приобретение дорогостоящего серверного оборудования и суперкомпьютеров. Тюменские IT-предприятия включат в реестр Минкомсвязи, что позволит получать налоговые льготы при начислении и выплате заработной платы", - рассказал губернатор.

Кроме того, собственникам новых офисных центров предлагаются льготы по налогу на имущество, чтобы они за счет сэкономленных ресурсов вводили кратно сниженную арендную ставку для IT-компаний, добавил Владимир Якушев.

"А государственные объекты недвижимости мы передаем таким компаниям в льготное пользование. Идет работа по созданию дата-центра и банка вакансий с информацией о программистах, готовых работать в Тюменской области. Создается система для развития IT-сферы, включающая обеспечение компаний доступными офисами, подготовку кадров, налоговую и финансовую поддержку, предоставление государственного и корпоративного заказа на IT-разработки, продвижение и сбыт IT-продукции", - резюмировал глава региона.

Евгений Бабенко