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Тюмень претендует на звание "Города трудовой доблести и славы"

09:00 11 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень - "Город трудовой доблести и славы"... Заслуживаем ли мы это почетное международное звание?..  Опрос граждан на портале "Я решаю!" проводят администрация Тюмени и информационное агентство "Тюменская линия". 

Наша цель - выяснить отношение жителей города к инициативе общественных организаций о присвоении Тюмени титула "Город трудовой доблести и славы".

Город, которому отчасти повезло, здесь не было блокады, не было сражений, никто не бомбил его... Но здесь шли бои, настоящие битвы за жизнь. Врачи спасали воинов, солдаты возвращались на фронт после тяжелых ранений из тюменских госпиталей, которые были открыты во всех бывших вместительных особняках города, женщины и дети растили, пекли хлеб (и не только!) для фронта. Именно в Тюмени безостановочно работали всевозможные оборонные заводы, эвакуированные в нашу область, куда фашистам было не добраться. Горожане от мала до велика в кратчайшие сроки сумели освоить новые технологии и обеспечить выпуск торпедных катеров, минометов и мин различных калибров, артиллеристских снарядов, планеров, электрооборудования для танков и автомобилей, мотоциклов, медикаментов, обуви и обмундирования, лыж.

На фронт с тюменского вокзала уходили эшелоны с боеприпасами, военной техникой, продовольствием, теплыми вещами. Все ради Победы! 

Подробно обо всем этом можно узнать из проекта "Тюменской линии" "Герои тыла", который стартовал в 2017 году. Люди, обеспечившие Победу на тыловых позициях, рассказывают нам о том, как это было. 

Наш предыдущий проект "Тюмень военная" также напомнил современникам о том, как и чем жила большая Тюменская область в годы войны. Это печатная ретроспектива по материалам наших коллег, работавших в 40-е годы 20 века, позволила напомнить всем, как проходил каждый день военного времени в регионе вплоть до 9 мая, когда вся страна ликовала по одному единственному поводу – Победы!

А сколько воинских сил отдала Тюмень фронту! Мальчишки сбегали на поля сражений, привирая свой возраст, в первый же день мобилизации сотни тюменцев пришли в военкомат, чтобы Родину защитить. У каждой местной семьи есть свои герои, части из них довелось вернуться, на многих пришли черные треугольники, а кто-то до сих пор числится пропавшим без вести... Вернуть родственникам историю их героев ежегодно стараются поисковые отряды. Ребята проводят лето не на пляжах и море, а разрывая старые окопы, сметая кисточками песок с костей героев Великой Отечественной и их большое счастье - каждый найденный смертный медальон бойцов Красной Армии. Так восстанавливаются имена, так становится короче список пропавших без вести воинов.   

В проекте "Помним и гордимся" мы рассказывали читателям о героях войны из своих семей. Но у каждой семьи из Тюменской области есть очень похожие истории. Все так жили тогда. Единым духом и одной целью!

Все эти подвиги тюменцев навсегда останутся в памяти потомков. Если наша инициатива о присвоении Тюмени титула "Город трудовой доблести и славы" будет поддержана жителями, то ее внесут на рассмотрение Общественной палаты города. Окончательное решение о присвоении звания примет Международный организационный комитет по присвоению почетного международного звания "Город трудовой доблести и славы".

Поддержать данную инициативу можно проголосовав на портале администрации города "Я решаю!" с 12 ноября по 12 декабря.

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Теги: Герои тыла , Великая Отечественная война , Память победы , Я решаю! , опрос

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