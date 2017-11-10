up

10.11.2017 пятница

EUR 68.7865

USD 59.2527

В Тюмени -2..-4 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Час доброты в тюменской библиотеке посвятят домашним животным

08:07 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Познавательные часы, встречи, беседы и спектакль пройдут в Тюмени 10 ноября.

Как сообщает городской департамент культуры, во время поэтического часа в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) в 10 часов ребята побывают в стране мультгероев, послушают стихи для детей, поиграют в "Загадки-отгадки".

В 11 часов библиотека № 19 (ул. Станционная, 18а/1) приглашает малышей на час веселого чтения, посвященный 130-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака. Ребята услышат его замечательные детские стихи "Урок вежливости", "Пудель" и другие, ознакомятся с красочными и яркими книгами поэта, примут участие в игре "А кто какого цвета?".

В 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) – встреча с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры общей и социальной психологии Тюменского государственного университета Инной Васильевой. На встрече с молодыми родителями Инна Витальевна расскажет о том, что дошкольный возраст - период интенсивного формирования психики ребенка. Во всех сферах психического развития происходят значительные изменения. Происходят они благодаря многим факторам: речи и общению с взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). В конце встречи психолог ответит на вопросы молодых мам.

Беседа с презентацией "Россия на историческом повороте" начнется в 11 часов в Центре семейного чтения (ул. Щербакова, 11). Презентация предназначена для изучения истории Октябрьской революция 1917 года: ход событий, основные направления внутренней и внешней политики государства в первые годы становления советской власти в России. При этом объективное изучение событий революции позволит осознать всю трагичность раскола общества на противоборствующие стороны.

Час доброты в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 11 часов для младших школьников посвящен домашним животным. Ребята услышат истории приручения ныне привычных нам кошек и собак. Познакомятся и с более экзотическими видами животных, которых можно держать дома. Узнают основные принципы и правила содержания дома животных. В завершение маленьких участников ждет увлекательная тематическая викторина.

Тематическая программа "Все мы разные – все мы равные" начнется в 12 часов в Доме культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в). В программе: просмотр видеороликов, беседа, конкурс рисунков.

В рамках Международного дня толерантности для читателей младшего школьного возраста в 13 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется час народов тюменского края "Вместе дружно мы живем". Школьники узнают о народах, проживающих в Тюменской области, познакомятся с некоторыми обрядами и обычаями коренных народов, послушают песни на татарском, хантыйском, ненецком и других языках.

Молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) в 19 часов приглашает на спектакль "Река возвращается" по мотивам романа Анатолия Омельчука.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: библиотеки , культура

Последние новости

09:53 В Тюмени назовут героев спорта
09:42 На Ямале планируют создать сеть горных приютов
09:31 Театр-студия "Будильник" выпишет всем желающим "Приглашение на казнь" по Набокову
09:20 Первый открытый конгресс наставников России пройдет в Тюмени
09:09 "Рубин" одержал домашнюю победу Фото
08:58 Тюменцев просят рациональнее расходовать воду
08:43 Светофоры не будут работать в районе улиц Одесской и 50 лет Октября
08:29 В Ханты-Мансийске ночью полыхал башенный кран Фото
08:07 Час доброты в тюменской библиотеке посвятят домашним животным
22:32 Для тюменцев и жителей Казахстана разработают новые туристические маршруты
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев назвал несколько направлений для развития сотрудничества с Казахстаном

На форуме в Челябинске презентуют тюменско-казахстанские проекты

Тюменские франшизы успешно реализуются в России и за рубежом

Политика

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Степан Киричук: приграничное сотрудничество нужно развивать на муниципальном уровне

Экономика

Отечественные предприятия обеспечат "ЗапСибНефтехим" оборудованием и стройматериалами

Разработкой тюменских ученых заинтересовалось "Газпромнефть-Ямал"

В Казанский район отправлена крупная партия семенного материала для разведения коров

Общество

На Ямале планируют создать сеть горных приютов

Театр-студия "Будильник" выпишет всем желающим "Приглашение на казнь" по Набокову

Первый открытый конгресс наставников России пройдет в Тюмени

Спорт

В Тюмени назовут героев спорта

"Рубин" одержал домашнюю победу

Светлана Галактионова: Тюменская область славится биатлоном и единоборствами

Происшествия

В Ханты-Мансийске ночью полыхал башенный кран

Тюменка, заказавшая трекер для слежки, пойдет под суд

Упавшей в автобусе тюменской пенсионерке транспортники выплатили компенсацию
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+