Час доброты в тюменской библиотеке посвятят домашним животным

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Познавательные часы, встречи, беседы и спектакль пройдут в Тюмени 10 ноября.

Как сообщает городской департамент культуры, во время поэтического часа в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) в 10 часов ребята побывают в стране мультгероев, послушают стихи для детей, поиграют в "Загадки-отгадки".

В 11 часов библиотека № 19 (ул. Станционная, 18а/1) приглашает малышей на час веселого чтения, посвященный 130-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака. Ребята услышат его замечательные детские стихи "Урок вежливости", "Пудель" и другие, ознакомятся с красочными и яркими книгами поэта, примут участие в игре "А кто какого цвета?".

В 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) – встреча с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры общей и социальной психологии Тюменского государственного университета Инной Васильевой. На встрече с молодыми родителями Инна Витальевна расскажет о том, что дошкольный возраст - период интенсивного формирования психики ребенка. Во всех сферах психического развития происходят значительные изменения. Происходят они благодаря многим факторам: речи и общению с взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). В конце встречи психолог ответит на вопросы молодых мам.

Беседа с презентацией "Россия на историческом повороте" начнется в 11 часов в Центре семейного чтения (ул. Щербакова, 11). Презентация предназначена для изучения истории Октябрьской революция 1917 года: ход событий, основные направления внутренней и внешней политики государства в первые годы становления советской власти в России. При этом объективное изучение событий революции позволит осознать всю трагичность раскола общества на противоборствующие стороны.

Час доброты в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 11 часов для младших школьников посвящен домашним животным. Ребята услышат истории приручения ныне привычных нам кошек и собак. Познакомятся и с более экзотическими видами животных, которых можно держать дома. Узнают основные принципы и правила содержания дома животных. В завершение маленьких участников ждет увлекательная тематическая викторина.

Тематическая программа "Все мы разные – все мы равные" начнется в 12 часов в Доме культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в). В программе: просмотр видеороликов, беседа, конкурс рисунков.

В рамках Международного дня толерантности для читателей младшего школьного возраста в 13 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется час народов тюменского края "Вместе дружно мы живем". Школьники узнают о народах, проживающих в Тюменской области, познакомятся с некоторыми обрядами и обычаями коренных народов, послушают песни на татарском, хантыйском, ненецком и других языках.

Молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) в 19 часов приглашает на спектакль "Река возвращается" по мотивам романа Анатолия Омельчука.