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Тюменская область включилась в месячник по борьбе с инсультом

12:31 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Около 4 тыс. 500 человек переживают инсульт и острые нарушения мозгового кровообращения в Тюменской области ежегодно.

Об этом сообщила главный невролог регионального департамента здравоохранения Джинна Лебедева на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия". Она подчеркнула, что как бы медики ни старались, свести эту цифру к нулю не удастся, поэтому важно сделать так, чтобы, даже перенеся инсульт, человек не погиб и не стал инвалидом.

Для этого в регионе и во всем мире проходят профилактические акции и мероприятия. Одно из них – всемирный День борьбы с инсультом. Однако одним днем в Тюменской области не ограничиваются: в 2016 году провели неделю борьбы с инсультом, в 2017 – месячник.

"Во всех больницах и поликлиниках прошли занятия "Школы борьбы с инсультом". Наши специалисты посетили крупные учреждения региона, где рассказали о первых признаках заболевания, мерах помощи, факторах риска, распространили листовки. Своеобразные лекции мы провели и в общественном транспорте, где постарались охватить максимальное количество людей. Активно помогали волонтеры, студенты медицинского колледжа и университета, раздавали на улицах и в автобусах голубые ленточки – символ акции", - рассказала Джинна Лебедева.

Впервые в 2017 году медики вышли в школы. Инсульту подвержены не только взрослые, но и дети, и специалисты рассказали школьникам, как уберечь себя от опасного заболевания, как вовремя распознать его у родственников и оказать первую помощь. Также ребятам раздали информационные линейки и магниты, памятки о здоровом питании.

Впервые присоединилась к акции компания "Ростелеком". На квитанциях разместили информацию о первых признаках инсульта и мерах помощи. Всего такие квитанции получили 99 тыс. тюменцев. Чтобы рассчитать индивидуальный риск возникновения инсульта, запустили сервис "Рискометр" на платформах Android и iOS.

Как отметила Джинна Лебедева, такая профилактическая работа год за годом помогает снижать количество сложных случаев цереброваскулярных заболеваний и летальности от инсульта. С начала 2017 года в Тюменской области зарегистрировано 3 тыс. 467 человек, впервые перенесших острые нарушения мозгового кровообращения. На учете состоят 2 тыс. 948 человек, перенесших инсульт. В первые часы помощь медиков получили 1 тыс. 351 человек – на 10% больше, чем в 2016 году.

Евгения Шевцова

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Теги: здравоохранение , Всемирный день борьбы с инсультом , инсульт

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