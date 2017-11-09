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Рубиновцы примут "Рязань"

13:59 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги примет ХК "Рязань" 9 ноября.

Этот коллектив, набрав 24 очка, занимает 23 место в таблице. В активе находящихся на 17 строчке сибиряков 29 баллов. Поединком на площадке Дворца спорта рязанцы завершат выездную серию из четырех матчей. В предыдущей игре 7 ноября они в Кургане уступили "Зауралью" - 1:4. Автором гола гостей стал Михаил Милёхин, выступавший за тюменский клубе при Фахрутдинове. Между тем, поездку "Рязань" начала двумя встречами в Казахстане, где одолела усть-каменогорское "Торпедо" (4:3) и карагандинскую "Сарыарку" (3:1).

Судя по всему, забуксовавшая на старте сезона рязанская дружина постепенно начинает приходить в себя. В семи последних матчах она одержала четыре победы.

Под эгидой ВХЛ команды провели 20 матчей. В 16 из них победил "Рубин", выиграв 14 первых встреч подряд. На домашней площадке тюменцы одолели рязанцев в шести случаях из девяти. Таким образом, три из четырех своих побед над рубиновцами "Рязань" одержала на сибирском льду. В 11 матчах "Рязань" не смогла забросить больше одной шайбы. Но, интересно, что в двух таких поединках "Рязани" хватило для победы и одного гола.

Матч во Дворце спорта начнется в 19 часов, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

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Теги: хоккей , ХК Рубин , ВХЛ

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