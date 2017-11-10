Первый открытый конгресс наставников России пройдет в Тюмени

Первый открытый конгресс наставников России пройдет в Тюмени. Фото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Первый открытый конгресс наставников России "Лучшие практики наставничества на предприятиях. Рост производительности. Кадровая безопасность" состоится в Тюмени 14-15 ноября.

Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области, конгресс проводится в рамках проекта "Развитие системы наставничества на предприятиях и организациях России" и нацелен систематизировать примеры лучших практик и документального обеспечения по развитию систем наставничества, обсудить законодательное регулирование данной сферы.

Спикером пленарного заседания выступит Андрей Леонидович Ветлужских - депутат Государственной думы РФ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель федерации профсоюзов Свердловской области.

В пленарном заседании примут участие представители правительства России и Государственной думы РФ, Агентства стратегических инициатив и РСПП (Москва), правительства Тюменской и Свердловской области и Тюменской областной думы.

В секциях мероприятия примут участие представители Международного сертификационного органа IMQ по России и СНГ, Национального центра производительности и крупнейших производственных и нефтяных предприятий страны.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин, выступит одним из спикеров дискуссионной панели "Пути возрождения института наставничества на предприятиях и в организациях России".

На данный момент заявились к участию в конгрессе семь регионов страны. Из наиболее известных предприятий самую большую активность проявили представители компании "Лукойл" зарегистрировавшись сразу из трех округов (Коми, Пермь и Тюмень). Также примут участие представители "Транснефть-Коми", "Алтайвагон", "РН-Уватнефтегаз" (Тюмень), "Морское товарищество "Арктика" (Москва), "Национальный центр производительности" (Санкт-Петербург), "Сбербанк" (Вологда), "Бенат, "Золотые луга" из Тюмени, "Челябинское горно-металлургическое объединение профсоюзов" (Челябинск).

В завершении конгресса планируется презентация открытых и готовящихся к открытию центров подготовки наставников на производстве (федеральных и территориально-отраслевых).

Подробная информация о мероприятии на сайте. Справки по телефону: 8 (3452) 521 – 444, e-mail: nptdk@mail.ru.