up

10.11.2017 пятница

EUR 68.7865

USD 59.2527

В Тюмени -2..-4 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Первый открытый конгресс наставников России пройдет в Тюмени

09:20 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Первый открытый конгресс наставников России пройдет в Тюмени. Фото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Первый открытый конгресс наставников России "Лучшие практики наставничества на предприятиях. Рост производительности. Кадровая безопасность" состоится в Тюмени 14-15 ноября.

Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области, конгресс проводится в рамках проекта "Развитие системы наставничества на предприятиях и организациях России" и нацелен систематизировать примеры лучших практик и документального обеспечения по развитию систем наставничества, обсудить законодательное регулирование данной сферы.

Спикером пленарного заседания выступит Андрей Леонидович Ветлужских - депутат Государственной думы РФ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель федерации профсоюзов Свердловской области.

В пленарном заседании примут участие представители правительства России и Государственной думы РФ, Агентства стратегических инициатив и РСПП (Москва), правительства Тюменской и Свердловской области и Тюменской областной думы.  

В секциях мероприятия примут участие представители Международного сертификационного органа IMQ по России и СНГ, Национального центра производительности и крупнейших производственных и нефтяных предприятий страны.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин, выступит одним из спикеров дискуссионной панели "Пути возрождения института наставничества на предприятиях и в организациях России".

На данный момент заявились к участию в конгрессе семь регионов страны. Из наиболее известных предприятий самую большую активность проявили представители компании "Лукойл" зарегистрировавшись сразу из трех округов (Коми, Пермь и Тюмень). Также примут участие представители "Транснефть-Коми", "Алтайвагон", "РН-Уватнефтегаз" (Тюмень), "Морское товарищество "Арктика" (Москва), "Национальный центр производительности" (Санкт-Петербург), "Сбербанк" (Вологда), "Бенат, "Золотые луга" из Тюмени, "Челябинское горно-металлургическое объединение профсоюзов" (Челябинск).

В завершении конгресса планируется презентация открытых и готовящихся к открытию центров подготовки наставников на производстве (федеральных и территориально-отраслевых).

Подробная информация о мероприятии на сайте. Справки по телефону: 8 (3452) 521 – 444, e-mail: nptdk@mail.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: конгресс наставников , ТПП ТО

Последние новости

09:53 В Тюмени назовут героев спорта
09:42 На Ямале планируют создать сеть горных приютов
09:31 Театр-студия "Будильник" выпишет всем желающим "Приглашение на казнь" по Набокову
09:20 Первый открытый конгресс наставников России пройдет в Тюмени
09:09 "Рубин" одержал домашнюю победу Фото
08:58 Тюменцев просят рациональнее расходовать воду
08:43 Светофоры не будут работать в районе улиц Одесской и 50 лет Октября
08:29 В Ханты-Мансийске ночью полыхал башенный кран Фото
08:07 Час доброты в тюменской библиотеке посвятят домашним животным
22:32 Для тюменцев и жителей Казахстана разработают новые туристические маршруты
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев назвал несколько направлений для развития сотрудничества с Казахстаном

На форуме в Челябинске презентуют тюменско-казахстанские проекты

Тюменские франшизы успешно реализуются в России и за рубежом

Политика

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Степан Киричук: приграничное сотрудничество нужно развивать на муниципальном уровне

Экономика

Отечественные предприятия обеспечат "ЗапСибНефтехим" оборудованием и стройматериалами

Разработкой тюменских ученых заинтересовалось "Газпромнефть-Ямал"

В Казанский район отправлена крупная партия семенного материала для разведения коров

Общество

На Ямале планируют создать сеть горных приютов

Театр-студия "Будильник" выпишет всем желающим "Приглашение на казнь" по Набокову

Первый открытый конгресс наставников России пройдет в Тюмени

Спорт

В Тюмени назовут героев спорта

"Рубин" одержал домашнюю победу

Светлана Галактионова: Тюменская область славится биатлоном и единоборствами

Происшествия

В Ханты-Мансийске ночью полыхал башенный кран

Тюменка, заказавшая трекер для слежки, пойдет под суд

Упавшей в автобусе тюменской пенсионерке транспортники выплатили компенсацию
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+