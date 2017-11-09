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Ишимская цирковая "Мечта" сделала "Сальто в будущее"

16:23 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото студии "Мечта"

Артисты цирковой студии "Мечта" успешно выступили в ХII Всероссийском открытом фестивале любительских цирковых коллективов "Сальто в будущее".

Ребята еще летом прошли отборочный тур и получили официальное приглашение на фестиваль, где представили два номера. Групповые жонглеры "Цветущий сад" и соло-жонглер "Пугало" в исполнении Полины Герасимовой.

По результатам конкурса Полина отмечена специальным призом Союза цирковых деятелей России 2017 года. Она получила диплом и два кубка. Групповые жонглеры удостоены высшей награды фестиваля - Гран-при. Оба номера ишимских артисток попали в программу гала-представления, в которой было всего 24 выступления из 220. Великий мастер-жонглер Евгений Биляуэр дал высокую оценку творчеству девочек, высказал свою признательность и благодарность за колоссальный труд и сохранение традиций мастерства именитых цирковых деятелей.

Руководитель коллектива Ирина Смердова получила диплом лауреата 1 степени в номинации "Режиссура" и благодарственное письмо Челябинского государственного центра народного творчества Министерства культуры Челябинской области.

Новые знакомства и полученный опыт оставили у ишимских артистов самые теплые воспоминания о столице южного Урала.

"Сальто в будущее" - это замечательное мероприятие, ведь именно здесь раскрываются молодые таланты и начинается старт цирковой карьеры для многих молодых участников", - подчеркнула Ирина Смердова.  

Фестиваль состоялся в начале ноября, сообщает пресс-служба администрации Ишима. Опытные артисты и совсем еще юные звездочки боролись за звание лучших на манеже Челябинского государственного цирка. В фестивале приняли участие 66 регионов и 550 участников. Оценивали выступающих заслуженные деятели РФ, среди которых председатель жюри Евгений Биляуэр, члены жюри Вилен Головко, Геннадий Дворецкий, Григорий Островский.

Фото студии "Мечта"

Соб. инф.

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Теги: дополнительное образование , Ишим , Челябинск , цирк

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