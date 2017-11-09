Отечественные предприятия обеспечат "ЗапСибНефтехим" оборудованием и стройматериалами

Фото: Тобольская промышленная площадка

107 контрактов по поставке в Тобольск стройматериалов и оборудования с 38 отечественных предприятий заключил "ЗапСибНефтехим" в октябре.

Как сообщает Тобольская промышленная площадка, материалы будут использоваться в возведении сетей водоснабжения и водоотведения, парков хранения промежуточных продуктов гексена и бутена, административного здания, насосной станции водоблока, парка широкой фракции легких углеводородов с насосной станцией и других объектов.

Отечественные предприятия обеспечат "ЗапСибНефтехим" опорами и деталями для трубопроводов, электрическими изделиями, запорно-регулирующей арматурой, песком и взрывоустойчивыми дверьми.

Продукцию повезут из Москвы, Самары, Томска, Екатеринбурга, Кижей, Перми и других уголков России.

Отгрузка материалов и оборудования по октябрьским договорам продолжится до февраля 2018 года.