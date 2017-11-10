"Рубин" одержал домашнюю победу

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Тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги одолел дома ХК "Рязань" - 4:2.

По сравнению с предыдущим матчем с воронежским "Бураном" (0:1), в составе "Рубина" был ряд изменений. Вернулись в строй нападающие Константин Савенков и Егор Алёшин. Играл защитник Артемий Грязев. Также попал в заявку игрок молодежной команды, защитник Тимофей Филиппов. Ворота хозяев защищает Денис Франскевич.

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В отсутствие по уважительной причине главного тренера хозяев Владислава Хромых, игрой рубиновцев руководил Дмитрий Андреев.

Первый период прошел под знаком ощутимого превосходства хозяев. Это вылилось в громадное преимущество сибиряков по броскам в створ ворот – 18:3. Гостям очень редко удавалось забираться за синюю линию зоны сибиряков. Тем не менее, счет открыла именно "Рязань". На десятой минуте после броска Михаила Милёхина шайба рикошетом от конька залетела в ворота Денис Франскевича, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Во втором периоде тюменцам удалось-таки сорвать "стоп-кран". На 23 минуте защитник Кирилл Меляков броском с "пятачка" восстановил паритет. Успех придал хозяевам энергии. Они продолжили прорывать оборону соперников и на флажке отрезка она дала трещину. Нападающий Антон Угольников переиграл голкипера Сергея Денисова.

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Заключительный отрезок стал самым результативным. На 41 минуте комбинацию с участием Игоря Сафаралеева и Михаила Потякина прицельным броском завершил Александр Федотов. Однако вскоре гости сократили отставание – отличился Владимир Карпов. Автором четвертого гола тюменцев стал Сергей Купцов, проявивший мастерство у ворота "Рязани". Ему ассистировал Даниил Ильин. В оставшееся до сирены время рубиновцы действовали тактически грамотно, доведя дело до логичного результата.