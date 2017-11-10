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Ишимские школьники изучают экологию и астрономию в предметных лабораториях

12:05 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента образования и науки Тюменской области

Шесть предметных лабораторий для школьников открыли в Ишиме в 2017 году. В школе №5 работают лингвистическая и экологическая, последняя пользуется особенной популярностью.

Заведующая экологической лабораторией Юлия Леонтьева рассказала, что в распоряжении ребят есть цифровые микроскопы, стереомикроскопы и 3D-проекторы, на которых можно смотреть научные видеофильмы.

Посетить лаборатории могут все желающие. Больше всего участников собирает астрономическая лаборатория. Кабинет оснащен звездными картами и небесными глобусами. Когда позволит погода, ребята будут работать с новым телескопом.

На областном конкурсе "Шаг в будущее" участвовали 38 юных ишимских исследователей, 14 из них одержали победу. Такой результат стал возможен благодаря усиленной работе с одаренными детьми в том числе в предметных лабораториях, сообщают в департаменте образования и науки Тюменской области. 

Дарья Казакова

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Теги: лаборатории , Ишим , Шаг в будущее , астрономия , экология , одаренные дети

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