Ишимские школьники изучают экологию и астрономию в предметных лабораториях

Фото департамента образования и науки Тюменской области

Шесть предметных лабораторий для школьников открыли в Ишиме в 2017 году. В школе №5 работают лингвистическая и экологическая, последняя пользуется особенной популярностью.

Заведующая экологической лабораторией Юлия Леонтьева рассказала, что в распоряжении ребят есть цифровые микроскопы, стереомикроскопы и 3D-проекторы, на которых можно смотреть научные видеофильмы.

Посетить лаборатории могут все желающие. Больше всего участников собирает астрономическая лаборатория. Кабинет оснащен звездными картами и небесными глобусами. Когда позволит погода, ребята будут работать с новым телескопом.

На областном конкурсе "Шаг в будущее" участвовали 38 юных ишимских исследователей, 14 из них одержали победу. Такой результат стал возможен благодаря усиленной работе с одаренными детьми в том числе в предметных лабораториях, сообщают в департаменте образования и науки Тюменской области.

Дарья Казакова