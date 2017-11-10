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Тюменцы могут сообщить о готовящихся преступлениях по телефону доверия ФСБ

18:13 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области в любое время суток готовы принять информацию о совершенных или готовящихся преступлениях, относящихся к компетенции органов безопасности, по телефону доверия в Тюмени (3452) 46-89-45, сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданам, оказывающим содействие органам безопасности в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, деятельностью иностранных спецслужб и другими преступлениями, гарантируется анонимность и конфиденциальность.

Телефон доверия РУФСБ работает ежедневно и круглосуточно, без перерывов и выходных.

Необходимые документальные материалы можно передать по факсу (3452) 29-26-28, по электронной почте на официальный электронный адрес rufsb@tmn.ru или при личной встрече с представителем РУ ФСБ.

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Теги: телефон доверия , ФСБ

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