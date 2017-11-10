Владимир Якушев: доверие граждан – главная оценка работы полиции

admtyumen.ru

Сертификат на одну однокомнатную и три двухкомнатных квартиры для сотрудников тюменской полиции вручил начальнику УМВД России по Тюменской области Юрию Алтынову губернатор региона Владимир Якушев. Вручение состоялось в рамках торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

Поздравляя сотрудников УВМД России по Тюменской области с профессиональным праздником, Владимир Якушев отметил, что от работы полицейских во многом зависит отношение общества к закону, уверенное и стабильное развитие России, региона, муниципалитета и каждого отдельного человека.

"Ваша служба связана с решением сложных и ответственных задач. Это и обеспечение безопасности граждан, и защита их законных интересов, и борьба с организованной преступностью и коррупцией. Вы эффективно занимаетесь профилактикой преступлений, пресекаете проявления экстремизма и терроризма, грамотно организуете дорожное движение и предотвращаете дорожно-транспортные происшествия", - сказал губернатор.

Важным показателем результативности работы полицейских Владимир Якушев назвал доверие граждан. По данным последних социологических опросов, доверие к органам внутренних дел в Тюменской области достигает 60%. В целом по России эта цифра едва превышает 50%.

"Ваша компетентность, высокие моральные качества, дисциплинированность, ответственность и мужество влияют на формирование безупречной репутации и общественного авторитета сотрудников органов внутренних дел. Достичь положительных результатов помогает и межведомственное взаимодействие", - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что региональное правительство продолжит работу по улучшению условий для эффективной профилактики нарушений и борьбы с преступностью, укреплению материально-технической базы в подразделениях ОВД.

Особые слова благодарности Владимир Якушев сказал в адрес ветеранов, которые начинали свой трудовой путь еще милиционерами. Он выразил уверенность, что задачи, которые ставит государство перед стражами порядка, успешно выполнялись и будут выполняться впредь.

В рамках торжественного мероприятия лучшие работники ведомства получили почетные грамоты и благодарности губернатора. Полицейские получили и благодарности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, благодарности Тюменской областной и Тюменской городской дум.

Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, поздравляя коллег, отметил, что к празднику удалось подойти с хорошими результатами работы.

"Криминогенная обстановка в Тюменской области остается спокойной. Число преступлений из года в год продолжает снижаться, регистрируется значительно меньше убийств, разбойных нападений, грабежей, краж и других видов преступлений. Благодаря реализации областной программы по профилактике правонарушений достигнуто снижение преступности в регионе на 7%. Результат казалось бы незаметный, но за ним стоит титанический труд нашего коллектива, тех, кто самоотверженными и профессиональными действиями достойно исполняет долг по соблюдению правопорядка", - отметил Юрий Алтынов.

Он пожелал тюменским полицейским успехов в службе, здоровья, мира и добра.

Любовь Голышева