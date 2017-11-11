Российская фигуристка выиграла международный турнир в Японии

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/ Global Look Press

Россиянка Евгения Медведева стала победительницей этапа серии Гран-при в японской Осаке — NHK Trophy. 17-летняя спортсменка выиграла 13-й международный турнир подряд, сообщает "РБК".

Она показала лучший результат в произвольной программе (144,0 балла), набрав в сумме 224,39 очка. Медведева завоевала золотую медаль, несмотря на падение после первого прыжка.

Второй стала пятикратная чемпионка Европы, чемпионка мира 2012 года итальянка Каролина Костнер (212,24). После олимпийской бронзы в Сочи и третьего места на ЧМ-2014 она пропустила два сезона из-за дисквалификации, а летом 2016 года начала сотрудничество с бывшим тренером Евгения Плющенко Алесеем Мишиным. Третьей на NHK Trophy стала 16-летняя россиянка Полина Цурская (210,19). Еще одна представительница России Алена Леонова заняла шестое место (190,95).

Медведева одержала 15-ю победу из 16 на международных турнирах на взрослом уровне и 13-ю подряд. Последнее поражение она потерпела на этапе Гран-при в Москве в 2015 году, пропустив вперед соотечественницу Елену Радионову. После этого Медведева выиграла два чемпионата Европы, два чемпионата мира, два финала Гран-при, два предсезонных турнира Japan Open, предсезонный Мемориал Ондрея Непелы в Словакии, а также этапы Гра-при в Канаде, Франции, России и Японии. В текущем сезоне она победила уже на двух этапах Гран-при. Ранее россиянка также выиграла золото в Москве на Кубке "Ростелекома".