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Тюменским подросткам расскажут о профессиях будущего

13:38 12 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы проекта "Достойный выбор" в социальной сети

Пройти онлайн-тестирование и поучаствовать в вебинаре по профессиям будущего смогут педагоги и подростки их Тюменской области в рамках Всероссийской недели профориентации. Мероприятие проводится Высшей школой экономики и учебным интернет-порталом "Фоксфорд" в рамках проекта "Атлас новых профессий", пишет "Тюменcкая облаcть cегодня".

Участники познакомятся с перспективными профессиональными направлениями в рамках бесплатного вебинара, который состоится 16 ноября в 16 часов по московскому времени. В ходе вебинара участники смогут задать любой интересующий вопрос и получить ответ. Кроме того, каждый участник акции получит именной электронный сертификат.

Тестирование прошли уже более двухсот тысяч преподавателей и около миллиона школьников по всей стране. Присоединиться к всероссийской акции и записаться на вебинар можно на сайте профнеделя.рф

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Теги: подростки , профориентация

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