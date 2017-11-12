Тюменским подросткам расскажут о профессиях будущего

Фото из группы проекта "Достойный выбор" в социальной сети

Пройти онлайн-тестирование и поучаствовать в вебинаре по профессиям будущего смогут педагоги и подростки их Тюменской области в рамках Всероссийской недели профориентации. Мероприятие проводится Высшей школой экономики и учебным интернет-порталом "Фоксфорд" в рамках проекта "Атлас новых профессий", пишет "Тюменcкая облаcть cегодня".

Участники познакомятся с перспективными профессиональными направлениями в рамках бесплатного вебинара, который состоится 16 ноября в 16 часов по московскому времени. В ходе вебинара участники смогут задать любой интересующий вопрос и получить ответ. Кроме того, каждый участник акции получит именной электронный сертификат.

Тестирование прошли уже более двухсот тысяч преподавателей и около миллиона школьников по всей стране. Присоединиться к всероссийской акции и записаться на вебинар можно на сайте профнеделя.рф.