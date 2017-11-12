Продажа пищевых отходов на корм скоту запрещена в регионе

Фото ИА "Тюменская линия"

Реализация пищевых отходов на корм скоту запрещена в регионе в связи с выявлением в Исетском районе очага африканской чумы свиней. Постановление о предупреждении распространения АЧС подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Предприятиям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере общественного питания, а также занимающимся сбором, вывозом и утилизацией пищевых отходов, запрещается реализовывать их физическим и юридическим лицам.

Свиноводческим хозяйствам и владельцам личных подворий, занимающимся выращиванием свиней, предписано обеспечить неукоснительное соблюдение предусмотренных законом ветеринарно-санитарных норм и ограничительных мер, введенных в связи с выявлением в регионе очага АЧС.

Региональным органам Роспотребнадзора и Росприроднадзора во взаимодействии с управлением ветеринарии Тюменской области поручено обеспечить строгий контроль за исполнением постановления.

Напомним, Владимир Якушев 12 ноября находится в с. Исетском и лично координирует работу по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации, связанной с выявлением в Исетском районе очага африканской чумы свиней. Это заболевание не представляет опасности для человека, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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Евгений Бабенко