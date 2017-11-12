up

12.11.2017 воскресенье

EUR 68.9791

USD 59.2808

В Тюмени -10..-12 С 1 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Продажа пищевых отходов на корм скоту запрещена в регионе

21:18 12 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Реализация пищевых отходов на корм скоту запрещена в регионе в связи с выявлением в Исетском районе очага африканской чумы свиней. Постановление о предупреждении распространения АЧС подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Предприятиям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере общественного питания, а также занимающимся сбором, вывозом и утилизацией пищевых отходов, запрещается реализовывать их физическим и юридическим лицам. 

Свиноводческим хозяйствам и владельцам личных подворий, занимающимся выращиванием свиней, предписано обеспечить неукоснительное соблюдение предусмотренных законом ветеринарно-санитарных норм и ограничительных мер, введенных в связи с выявлением в регионе очага АЧС. 

Региональным органам Роспотребнадзора и Росприроднадзора во взаимодействии с управлением ветеринарии Тюменской области поручено обеспечить строгий контроль за исполнением постановления.

Напомним, Владимир Якушев 12 ноября находится в с. Исетском и лично координирует работу по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации, связанной с выявлением в Исетском районе очага африканской чумы свиней. Это заболевание не представляет опасности для человека, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

﻿
t-l.ru
1 /

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Владимир Якушев , Исетский район

Последние новости

21:18 Продажа пищевых отходов на корм скоту запрещена в регионе Фото
20:20 В Тарманах появился контейнер для сбора стекла
19:47 Ишимские травматологи проводят безболезненное эндопротезирование коленного сустава
18:27 Любительские команды сыграют в волейбол
17:42 На дне озера Ван в Турции нашли руины крепости, построенной 3000 лет назад
17:31 Очередной сбор пластиковых крышек пройдет в январе
16:41 В Японии полиция заподозрила кошку в убийстве пенсионерки
16:14 Экскурсии, круглые столы и ярмарки вакансий проведут для людей с ограниченными возможностями
15:35 Губернатор возглавляет работу по ликвидации очага АЧС в Исетском районе Фото
15:33 Российский боксер стал чемпионом мира
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Продажа пищевых отходов на корм скоту запрещена в регионе

Губернатор возглавляет работу по ликвидации очага АЧС в Исетском районе

Ситуация с африканской чумой свиней в Исетском районе – на контроле губернатора

Политика

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Экономика

Тюменские "Стеклотех" и "Бенат" вышли на новый этап сотрудничества

Боровская птицефабрика увеличит переработку яйца

"Пятёрочка" будет регулярно пополнять банк еды для малоимущих продуктами на миллион

Общество

В Тарманах появился контейнер для сбора стекла

Ишимские травматологи проводят безболезненное эндопротезирование коленного сустава

На дне озера Ван в Турции нашли руины крепости, построенной 3000 лет назад

Спорт

Любительские команды сыграют в волейбол

МФК "Тюмень" одолел новосибирцев

Российская фигуристка выиграла международный турнир в Японии

Происшествия

В Тюменском районе задержали водителей с фальшивыми документами

На Урале снегоуборщик задавил ребенка

Сорокинский подросток устроил пьяное ДТП с пострадавшими
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+