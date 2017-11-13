Тюменский "Рубин" уступил питерцам

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Тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги принимал "СКА-Неву" из Санкт – Петербурга – 1:3.

Первый период хозяева начали с позиции силы, ничуть не стесняясь соперников, которые располагаются на второй строчке таблицы. На 7 минуте в ворота гостей был назначен буллит. Его выполнял Никита Феоктистов, но шайба предательски со звоном ударилась о штангу. Однако фортуне, видимо, показалось, что она еще мало сделала для представителей Северной Пальмиры. На 12 минуте бросок по воротам Егора Назарова произвел Андрей Чуркин и шайба медленно просочилась под щитками голкипера за линию ворот. К перерыву превосходство сибиряков по броскам в створ было минимальным (7-6), но по игре они выглядели предпочтительнее питерцев.

В начале следующего отрезка усердная работа рубиновцев принесла результат. На 22 минуте резкий и неожиданный для голкипера "СКА-Невы" Никиты Богданова бросок произвел Денис Давыдов. Ему ассистировали Андрей Ерофеев и Константин Савенков. Успех придал тюменцам сил, и они прочно "прихватили" питерцев. Казалось, что волны атак вот-вот накроют гостей с головой. Их оборона трещала по швам, но держалась. В итоге армейцы организовали контратаку, которую результативным образом завершил Павел Кукштель. Вскоре рубиновцы остались в меньшинстве, но с давлением справились.

Характер противостояния давал хозяевам основание надеяться на успех в заключительном отрезке. Но, к сожалению, темп их игры несколько спал. Соответственно, снизилась нагрузка на Богданова. У питерцев появилось больше времени на принятие решений, что дало им возможность дольше контролировать шайбу. Тем не менее, у рубиновцев был шанс сравнять счет в большинстве. Они его упустили и на 53 минуте сами остались вчетвером. Армейцы грамотно разыграли лишнего - Иван Володин послал шайбу в цель с "пятачка". Сибиряки пытались спасти матч и даже, оказавшись в меньшинстве на 59 минуте, продолжали атаковать до финальной сирены…