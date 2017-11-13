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Театр наций покажет тюменцам "Метод Гренхольма"

12:28 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.mos.ru

Артисты государственного театра наций сыграют спектакль "Метод Гренхольма" на сцене Тюменской филармонии 26 ноября. Начало в 19 часов.

В пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана "Метод Гренхольма" речь идет об офисе и его обитателях. Точнее о том, как человек становится частью офисного механизма. Четыре персонажа, каждый из которых хочет попасть на престижную вакансию в крупной фирме, проходят через ряд тяжелых испытаний, никто из них не может покинуть пустой таинственной приемной, но остаться должен только один. Роли исполняют Сергей Чонишвили, Игорь Гордин, Максим Линников и Анна Зайцева.

Совместная программа СИБУРа и Государственного театра наций направлена на знакомство жителей регионов с современными культурными тенденциями и формирование социально ответственного поведения в обществе.

В течение 2015-2017 годов в различных городах деятельности СИБУРа были организованы спектакли, концерты, творческие встречи артистов Государственного театра наций со зрителями, а также мастер-классы, в том числе для детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. В Тюмени в рамках совместной программы с СИБУРом артисты театра наций выступят в первый раз.

Театр сотрудничает с самыми известными режиссерами мира. Международные проекты театра наций, как правило, становятся первыми постановками мастеров режиссуры мирового театра на российской сцене и оказываются важнейшими событиями театральной жизни страны, лауреатами множества премий и желанными гостями фестивалей во всем мире.

Художественный руководитель театра – народный артист России, дважды лауреат Государственной премии Российской Федерации Евгений Миронов.

Партнерство СИБУРа и государственного театра наций ведется с 2015 года и реализуется в рамках направления "Культура" благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел", объединяющей всю деятельность компании по поддержке и реализации социально значимых проектов в регионах присутствия. Подробная информация о благотворительной программе СИБУРа доступна на сайте: www.formula-hd.ru.

Государственный театр наций был создан в 1987 году как театр дружбы народов, с 1991 года носит свое нынешнее название. Спектакли театра наций "Рассказы Шукшина" в постановке АлвисаХерманиса, "Фрекен Жюли" Томаса Остермайера, "Калигула" ЭймунтасаНякрошюса, "ГамлетIКоллаж" РобераЛепажа были показаны более чем в двадцати странах мира, на сценах Парижа, Амстердама, Гамбурга, Праги, Сантьяго и т. д.

 

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Теги: Государственный театр наций , Тюменская филармония , спектакль , культура

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