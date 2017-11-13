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Возбуждено уголовное дело по факту распространения африканской чумы и падежа свиней

13:12 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, повлекших распространение эпизоотий и падеж свиней, возбуждено в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, по данным следствия в неустановленный период времени, но не позднее 10 января 2017 года, из-за нарушения неустановленным лицом ветеринарных правил на территории предприятия, расположенного в Исетском районе Тюменской области, среди свиней произошло распространение африканской чумы, что повлекло падеж более 200 голов свиней.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц и получение необходимых доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Ход расследования поставлен на особый контроль.

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Теги: вирус АЧС , уголовное дело , Исетский район , Шорохово , следственный комитет

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