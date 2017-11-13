Известные артисты представят в Тобольске проект "Территория поэзии"

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Специальный культурный проект "Территория поэзии" запускает в Тобольске Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" и компания СИБУР. Проект представляет собой серию музыкально-поэтических спектаклей, которые пройдут на большой сцене Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова в декабре.

Проект знакомит тобольского зрителя с новой формой представления поэзии – музыкально-поэтическим театром. В программе "Территории поэзии" спектакли по произведениям Тургенева, Маяковского и Бродского. Зритель сможет иначе взглянуть на любимых авторов, стихи которых исполнят известные артисты. Билеты уже появились в продаже.

В Тобольск с поэтическим спектаклем приедет Вениамин Смехов – легендарный артист театра и кино, работавший с Юрием Любимовым, Петром Фоменко, Анатолием Эфросом. Народный артист России Александр Галибин под аккомпанемент всемирно известных музыкантов – Полины Осетинской и Елены Ревич– прочитает стихотворения в прозе Тургенева. Проект завершится спектаклем Театра наций по стихотворениям Бродского.

Знакомство с современным музыкально-поэтическим театром станет продолжением работы, которую фестиваль "Территория" и компания СИБУР проводят в рамках проекта "Арт-лаборатории". Благодаря творческим лабораториям "Территории" и СИБУРа артисты тобольских театров научились работать в жанрах документального и иммерсивного театров, а тобольский зритель увидел две премьеры – ТОБОЛЬСК. ДОСКА ПОЧЕТА, первый документальный спектакль о современном сибирском городе и его жителях, и спектакль-променад "Слушай Тобольск". Обе постановки вошли в лонг-лист национальной театральной премии "Золотая маска-2018".

"Территория поэзии" включает образовательную программу. Оперный драматург и музыкальный критик Илья Кухаренко дарит Тобольску уникальную коллекцию видеоверсий шедевров мировой оперной сцены. В коллекции несколько сотен оперных спектаклей культовых зарубежных режиссеров. Этот подарок станет основой для создания театральной медиатеки, которой смогут пользоваться все желающие. Открытие пространства – еще одна инициатива СИБУРа по развитию культурной среды Тобольска. В преддверии создания медиатеки Илья Кухаренко расскажет жителям Тобольска – города, где нет оперного театра – о доступных возможностях знакомства с современной жизнью мирового оперного театра. Специализированные каналы, сайты и другие онлайн-платформы – Илья прямо на лекции научит пользоваться главными оперными медиаресурсами.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская