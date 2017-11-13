up

13.11.2017 понедельник

EUR 68.9791

USD 59.2808

В Тюмени -8..-10 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Институт дистанционного образования ТюмГУ принимает абитуриентов до конца ноября

17:32 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
new.rkcgmy.ru

В Тюменском госуниверситете продолжается набор абитуриентов на обучение с применением дистанционных технологий.

Набор абитуриентов на обучение по пяти направлениям в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета продлится до 30 ноября.

Документы принимаются на обучение с использованием дистанционных технологий по следующим направлениям подготовки бакалавриата: "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Педагогическое образование", "Экономика", "Юриспруденция" (для лиц, поступающих на основании высшего образования).

Обучение в Институте дистанционного образования ведется заочно, при этом процесс обучения происходит в удаленном режиме посредством компьютера и телекоммуникационных технологий.  Студент сам может планировать траектории своего обучения, учиться в удобном для себя темпе, иметь гибкий график сессий и совмещать учебу с работой. Результатом дистанционного обучения станет полновесный университетский диплом установленного образца о высшем образовании.

Стоимость обучения опубликована на официальном сайте Института дистанционного образования. По вопросам приема обращаться по телефону: 8-800-200-77-11 (бесплатно по России). Также можно оставить заявку на обратный звонок на сайте абитуриента Института дистанционного образования или задать вопрос в группе "ВКонтакте".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: дистанционное образование , приемная кампания , абитуриенты , ТюмГУ

Последние новости

18:05 Губернатор внес в облдуму проект закона о бесплатной земле для ямальских и югорских многодетных семей
17:54 14 ноября - события дня
17:43 Всероссийская студенческая олимпиада пройдет в ТИУ
17:32 Институт дистанционного образования ТюмГУ принимает абитуриентов до конца ноября
17:21 В Тюменской области мясо на прилавки попадает после строгого контроля ветслужб Фото
17:10 Молодые тюменские семьи провели выходные с пользой Фото
17:00 В Тобольском районе пенсионеры виртуально посетят исторический парк "Россия - моя история"
16:49 Тюменский школьник вошел в пятерку сильнейших робототехников мира
16:38 Владимир Якушев: нельзя допустить распространения АЧС в регионе
16:27 В Омутинском районе пошла под суд чиновница, разрешившая похитить деньги инвалида
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор внес в облдуму проект закона о бесплатной земле для ямальских и югорских многодетных семей

Владимир Якушев: нельзя допустить распространения АЧС в регионе

Тюменцам рекомендуют не посещать село Шорохово до окончания карантина по АЧС

Политика

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Экономика

Шесть дворов благоустроили в Уватском районе

Тюменские "Стеклотех" и "Бенат" вышли на новый этап сотрудничества

Боровская птицефабрика увеличит переработку яйца

Общество

14 ноября - события дня

Всероссийская студенческая олимпиада пройдет в ТИУ

Институт дистанционного образования ТюмГУ принимает абитуриентов до конца ноября

Спорт

В Тюмени назвали победителей городского шахматного турнира

ФК "Тюмень" победила "Ротор" в гостях

Тюменский "Рубин" уступил питерцам

Происшествия

В Омутинском районе пошла под суд чиновница, разрешившая похитить деньги инвалида

В Тобольске борются с продажей спиртного детям

Житель Сладковского района оклеветал сотрудника ГИБДД
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+