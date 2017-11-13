На ноябрьском свинокомплексе введен карантин по АЧС

mcx.ru

Три свиньи погибли от вируса африканской чумы свиней в Ноябрьске. На внеочередном совещании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ямала утвердят план по ликвидации опасности и изъятия свиней и продуктов убоя.

90 свиней прибыли в Ноябрьск из Исетского района Тюменской области, из ООО "Комплекс" в селе Шорохово, где началась вспышка. У животных подтверждена африканская чума, они будут подвергнуты эвтаназии и утилизированы. На ноябрьском свинокомплексе 10 ноября был введен карантин.

Ветеринарные службы контролируют ситуацию. Напомним, что вирус африканской чумы свиней безопасен для людей, но опасен для домашних и диких свиней. Независимо от способа распространения он поражает 100% свиней всех пород и возрастов.

Главный ветеринарный инспектор ЯНАО Андрей Листишенко сообщил, что в связи с сообщением тюменских коллег в фермерском хозяйстве прекращен убой свиней, запрещен вывоз животных и продуктов убоя за пределы хозяйства. Установлены дезбарьеры, организована смена одежды и обуви при выходе с предполагаемого очага. На территорию хозяйства доступ посторонних лиц запрещен, сообщают в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Соб.инф.