Большой Уват станет особо охраняемым озером России

Большой Уват станет особо охраняемым озером России. Фото с YouTube пользователя Раис Азисов

Озеро Большой Уват станет особо охраняемой природной территорией Тюменской области, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, региональные особо охраняемые природные территории (ООПТ) вносят существенный вклад в территориальную охрану природы в России, они занимают более 7% площади страны и обеспечивают сохранение наиболее ценных природных комплексов во всех российских регионах.

"В рамках Года экологии и ООПТ должны быть созданы 73 особо охраняемые природные территории регионального значения", - заявил Сергей Донской.

Памятник природы регионального значения "Озеро Большой Уват" площадью 18 тыс. га расположен в Вагайском муниципальном районе Тюменской области. На участке провели научно-исследовательские работы, подтвердившие необходимость создания особо охраняемой природной территории.

Видео с YouTube пользователя Раис Азисов

Озеро Большой Уват - самое большое озеро Тюменской области. Его длина 25 км, наибольшая ширина — 9 км при максимальных глубинах 5 м. Это один из важнейших рыбохозяйственных водоемов Тюменской области, он может использоваться для формирования маточных стад ценных видов рыб.

На озере и в прибрежных зарослях гнездится, питается и останавливается во время сезонных миграций ряд птиц, в том числе занесенных в Красные книги: краснозобая казарка, орлан-белохвост и кроншнеп большой, филин.

Основными угрожающими факторами для водоема является неорганизованная деятельность, связанная с изменением гидрологического режима озера и загрязнением территории, весенняя охота, снижающая воспроизводственный потенциал птиц.

В соответствии с проектом постановления правительства Тюменской области, на памятник природы возлагается охрана водного объекта, а также видового разнообразия растений и животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения.