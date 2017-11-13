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На девяти перекрестках Тюмени появятся камеры фотовидеофиксации

15:54 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Новые камеры фотовидеофиксации. Фото: www.rostelecom.ru

21 новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД установят на девяти перекрестках Тюмени специалисты Ростелекома. Они появятся на пересечениях улиц 50 лет Октября - Профсоюзной, Холодильной - Малыгина, Дамбовской - Одесской, Западносибирской - Казачьи Луга, Ленина – Орджоникидзе, Молодежной – Чаплина, Широтной – Монтажников,  Домостроителей – Западносибирской, Пермякова - Д. Менделеева - П. Артамонова.

Комплексы будут фиксировать заезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение скоростного режима. Камеры также обеспечивают возможность поиска транспорта, числящегося в угоне или представляющего оперативный интерес, сообщает пресс-служба Ростелекома.  

Программное обеспечение системы позволяет распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств с вероятностью не менее 90%. Информация с камер в режиме реального времени передается по защищенному высокоскоростному каналу связи в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Ранее в Тюмени в эксплуатацию было запущено 93 комплекса фотовидеофиксации на 50 объектах: автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, объездной дороге Тюмени, а также на участках, где традиционно происходит наибольшее количество ДТП. В том числе комплексы фотовидеофиксации установлены на 38 перекрестках.

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Теги: видеонаблюдение , дорожная безопасность , Ростелеком

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