Молодые тюменские семьи провели выходные с пользой

Фестиваль молодых семей "Вера. Надежда. Любовь". Фото из группы Движения молодых семей Тюменской области в социальной сети

В турнирах по пейнтболу и лазертагу сразились дети и их родители на Областном фестивале молодых семей "Вера. Надежда. Любовь", который проходил в Центре патриотического воспитания "Аванпост" и во Дворце творчества и спорта "Пионер" 11 и 12 ноября.

Почувствовать себя настоящими героями они смогли, участвуя в квесте "База героев", а после с помощью презентаций и стендов с генеалогическими древами рассказали о своих династиях. Всех участников, зрителей и гостей конкурса ждали консультации специалистов в сфере психологии, построения семейного бизнеса и социального предпринимательства, а также творческие мастер-классы для детей. Приятным бонусом стала вкусная солдатская каша.

Одним из самых зрелищных событий фестиваля была презентация военной робототехники и элементов самообороны центра "Аванпост". Завершился фестиваль торжественным награждением участников.

﻿ Фестиваль молодых семей "Вера. Надежда. Любовь". Фото из группы Движения молодых семей Тюменской области в социальной сети 1 /

Дарья Казакова