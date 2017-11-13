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В Тюменской области мясо на прилавки попадает после строгого контроля ветслужб

17:21 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Юрия Комолова

На прилавках тюменских магазинов и рынков нет свинины, произведенной на территории, пораженной африканской чумой. Для потребителя и покупателя угроз нет. Об этом на специальном брифинге для журналистов на Центральном рынке Тюмени заявил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Работу провели наши подразделения в течение субботы и воскресенья на предмет наличия в торговых точках сырой свинины, - пояснил он. - В первую очередь мы обследовали все рынки - данная продукция из опасного района  не была обнаружена".

Если же говорить о продукции переработки – колбасах, в том числе, то она, по оценке специалистов,  не опасна для потребителя. Вирус африканской чумы свиней, по словам главного специалиста отдела государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии Тюменской области, главного государственного ветеринарного инспектора Тюмени Андрея Трапезникова погибает при температуре  выше 70 градусов в течение получаса.

Предприятия торговли и перерабатывающие комбинаты, как отметил Андрей Пантелеев, которые могли завезти продукцию до выявления опасного вируса, сейчас ее  собирают и сдают на анализ. "И это дает нам еще одну точку  безопасности, которая говорит о том, что если и  была такая продукция в торговле, то сейчас она уже оттуда выведена, - подчеркнул он. - Для потребителя и покупателя ничего не изменилось – ешьте, что привыкли. Единственное пожелание - покупайте продукцию в легальных местах. Не надо покупать в нелегальных точках торговли. Есть официальные рынки и магазины".

Возбудитель африканской чумы свиней был выявлен областной ветеринарной лабораторией 10 ноября в ООО "Комплекс" Исетского района.  Африканская чума свиней - контагиозная, природно-очаговая, остро протекающая септическая болезнь свиней с высокой летальностью. Возбудителем болезни является ДНК-содержащий вирус, который отличается устойчивостью как к физическим, так и к химическим факторам. Африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья человека. Вместе с тем распространение этого заболевания наносит серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству и, следовательно, продовольственному ресурсу, напоминает Роспотребнадзор.

Работа по ликвидации очага африканской чумы свиней в селе Шорохово Исетского района идет в плановом режиме.

Фото ИА "Тюменская линия"

Как рассказал Андрей Трапезников, в настоящее время уничтожено поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах в пятикилометровой зоне от очага поражения. "Под нож попали около 400 животных, - уточнил он, - сейчас,  в соответствии с действующим законодательством, проводится комплекс  ветеринарных мер на самом предприятии. Постановлением губернатора определены зоны угрозы и очаг инфекции".

По условиям ограничения мясо из пораженного района не вывозится. На дорогах стоят посты ветеринарно-полицейского контроля, которые досматривают весь автотранспорт, выходящий с угрожаемой зоны.

ООО "Комплекс" в селе Шорохово - это небольшой комбинат, который поставлял живых свиней и продукцию свиноводства на другие предприятия. Сейчас соответствующими службами определяется круг партнеров "Комплекса". "Мы временно приостановили поставку продукции свиноводства ООО "Комплекс", не подвергшуюся термической обработке", - сообщил Андрей Трапезников.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области в рамках межведомственного взаимодействия проводит комплекс мероприятий, направленный на контроль в сфере  с обращением пищевых отходов и недопущения попадания их  в корм  свиноводческих предприятий. "Установлен перечень предприятий, которые осуществляют такой вид деятельности, - рассказал заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора Евгений Щербак, -  проводится ряд мероприятий по недопущению попадания отходов в корм свиньям. Управление Роспотребнадзора проводит разъяснительную работу среди населения о  необходимости исключения пищевых отходов  предприятий торговли, предприятий общественного питания в корм свиней домашнего поголовья".

Постановление о предупреждении распространения АЧС подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Предприятиям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере общественного питания, а также занимающимся сбором, вывозом и утилизацией пищевых отходов, запрещается реализовывать их физическим и юридическим лицам.

Свиноводческим хозяйствам и владельцам личных подворий, занимающимся выращиванием свиней, предписано обеспечить неукоснительное соблюдение предусмотренных законом ветеринарно-санитарных норм и ограничительных мер, введенных в связи с выявлением в регионе очага АЧС.

Борис Олейник

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Теги: торговля , Шорохово , Андрей Трапезников , Роспотребнадзор , Владимир Якушев , вирус АЧС , Исетский район , Андрей Пантелеев

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