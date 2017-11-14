Очередная партия голштинок прибыла в Исетский район

Фото Сергей Русанов

Партия племенного крупного рогатого скота из Германии прибыла в Тюменскую область.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, 99 коров голштинской породы поступили в адрес предприятия "ЗапсибХлебИсеть" Исетского района. Животных и сопроводительные ветеринарные документы на них проверили специалисты Россельхознадзора. Теперь на новом месте жительства коровы пройдут месячный карантин под контролем ветеринарных специалистов, который является дополнительной гарантией от заноса в регион заразных болезней животных из иностранных государств.

Напомним, что голштинская порода коров относится к молочному направлению продуктивности и является самой распространенной породой молочного скота в мире. Коровы именно голштинской породы ставят рекорды по общему объему молока.

На производстве молока в настоящее время специализируются многие хозяйства области. Тюменская молочная продукция пользуется спросом не только внутри региона, но и у потребителей Казахстана.

Молочный комбинат "Ялуторовский" ("Данон Трейд") регулярно поставляет свою продукцию за рубеж. На днях в Казахстан было отправлено более 50 тонн молока. Груз и ветеринарные сопроводительные документы на него проверили специалисты управления Россельхознадзора.