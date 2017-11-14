Тоболячка попалась с двумя свертками наркотиков

УФСКН РФ по Тюменской области

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские у жительницы Тобольска.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в одном из микрорайонов Тобольска сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 28-летнюю местную жительницу. Стражи порядка обнаружили у нее полимерный пакет, в котором находилось два брикета с веществом неизвестного происхождения.

Результаты проведенного исследования показали, что изъятое является наркотическим веществом, общий вес которого составил более 250 граммов. В одном из свертков находилась соль массой более 150 граммов, в другом - спайс массой более 100 граммов.

Фигурантку доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Вину задержанная полностью признала. Возбуждено уголовное дело.