Тоболячка попалась с двумя свертками наркотиков
УФСКН РФ по Тюменской области
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские у жительницы Тобольска.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в одном из микрорайонов Тобольска сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 28-летнюю местную жительницу. Стражи порядка обнаружили у нее полимерный пакет, в котором находилось два брикета с веществом неизвестного происхождения.
Результаты проведенного исследования показали, что изъятое является наркотическим веществом, общий вес которого составил более 250 граммов. В одном из свертков находилась соль массой более 150 граммов, в другом - спайс массой более 100 граммов.
Фигурантку доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Вину задержанная полностью признала. Возбуждено уголовное дело.
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