up

14.11.2017 вторник

EUR 68.9178

USD 59.1823

В Тюмени -2..-4 С 1 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Тоболячка попалась с двумя свертками наркотиков

11:09 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
УФСКН РФ по Тюменской области

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские у жительницы Тобольска.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в одном из микрорайонов Тобольска сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 28-летнюю местную жительницу. Стражи порядка обнаружили у нее полимерный пакет, в котором находилось два брикета с веществом неизвестного происхождения.

Результаты проведенного исследования показали, что изъятое является наркотическим веществом, общий вес которого составил более 250 граммов. В одном из свертков находилась соль массой более 150 граммов, в другом - спайс массой более 100 граммов.

Фигурантку доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Вину задержанная полностью признала. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: наркотики , Тобольск

Последние новости

12:37 Победителей конкурса "УМНИК" назовут в феврале
12:26 Первый конгресс наставников России начал работу в Тюмени Фото
12:15 Минздрав: продолжительность жизни россиян увеличилась
12:04 Представители органов власти Тюменской области станут наставниками детей и подростков
11:53 Почти половина жителей Тюменской области сделали прививку против гриппа
11:42 В Тюмени ожидается оттепель
11:31 Под Заводоуковском в аварии погиб водитель "Лады" Фото
11:20 Ялуторовский молочный комбинат установил рекорд в сфере безопасности
11:09 Тоболячка попалась с двумя свертками наркотиков
10:58 Ишимская семья победила в региональном конкурсе семейных династий
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор внес в облдуму проект закона о бесплатной земле для ямальских и югорских многодетных семей

Владимир Якушев: нельзя допустить распространения АЧС в регионе

Тюменцам рекомендуют не посещать село Шорохово до окончания карантина по АЧС

Политика

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Экономика

Ялуторовский молочный комбинат установил рекорд в сфере безопасности

Шесть дворов благоустроили в Уватском районе

Тюменские "Стеклотех" и "Бенат" вышли на новый этап сотрудничества

Общество

Победителей конкурса "УМНИК" назовут в феврале

Первый конгресс наставников России начал работу в Тюмени

Минздрав: продолжительность жизни россиян увеличилась

Спорт

Тюменские дзюдоисты выступят на Гран-при в Голландии

Более ста студентов тюменских колледжей и техникумов получат знаки ГТО

Призы олимпийских чемпионов разыграют в "Жемчужине Сибири"

Происшествия

Под Заводоуковском в аварии погиб водитель "Лады"

Тоболячка попалась с двумя свертками наркотиков

В Омутинском районе пошла под суд чиновница, разрешившая похитить деньги инвалида
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+