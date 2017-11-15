Тюменских школьников научат кибербезопасности

Тюменских школьников научат кибербезопасности/ Фото предоставил департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменские школьники с 7 по 9 классы примут участие в семинаре по кибербезопасности, организованном компанией "Шлюмберже" в рамках программы SEED. Он пройдет в школе № 25 17 ноября, начало в 14 часов.

Программа семинара включает четыре блока. В каждом будут представлены материал по безопасности в Интернете, сценки, игры и полезная информация для юных слушателей.

Мероприятие пройдет при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Председатель комитета молодежной политики департамента Алексей Краев расскажет о современных видах опасности - мошенничестве, буллинге и других, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.