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Первый конгресс наставников России начал работу в Тюмени

12:26 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Представители пятнадцати регионов России принимают участие в первом открытом конгрессе наставников России, который проходит в Тюмени при поддержке регионального правительства.

Участников конгресса приветствовал полномочный представитель полномочного президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

"Сегодня для экономики нашей страны как никогда важны квалифицированные кадры не только в инженерно-технических и рабочих профессиях, но также в сфере инноваций и высоких технологий. Воспитанием достойной рабочей смены невозможно без преемственности поколений, и здесь особую роль играет проверенная временем традиция наставничества. О ее важности неоднократно говорил президент России. В декабре 2013 года на заседании Госсовета глава государства подчеркнул, что это должно быть эффективное, современное наставничество, передача опыта и конкретных навыков. Важно помнить, что наставник - это человек, который формирует будущее своей профессии. От того, насколько качественно он сможет передать знания, которыми обладает, зависит успешное развитие экономики Российской Федерации", - говорится в приветствии полпреда президента РФ в УФО, которое огласил главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский.

Перед участниками конгресса стоит серьезная задача - наметить пути возрождения системы наставничества, которая в советские годы действовала на многих предприятиях, отметил депутат Государственной думы РФ Андрей Ветлужских, открывая дискуссионную панель на тему "Пути возрождения института наставничества на предприятиях и в организациях России".

"Каждому молодому специалисту, который приходит на рабочее место, необходима адаптация. Технологии наставничества помогают молодым людям удержаться на производстве и получать достойную зарплату, не попадая в число безработных или в "серые" формы занятости. Наша экономика становится все более высокотехнологичной, и наставничество способствует восполнению пробелов в профессиональном образовании молодых работников и повышению производительности труда", - сказал Андрей Ветлужских.

По словам ректора Московского института открытого образования Алексея Рытова, более 56% молодых специалистов уходят с первого рабочего места в течение года. "Следовательно, плохо работают механизмы адаптации и профориентации. Решить эту проблемы может именно наставничество", - отметил он.

Фото ИА "Тюменская линия"

В первом открытом конгрессе наставников России участвуют представители органов власти, общественных организаций, предпринимательского сообщества. В программе конгресса - обсуждение главных проблем наставничества на предприятиях России и путей их решения, изучение лучших практик наставничества, тренинги и мастер-классы.

"Сегодня проблемы наставничества обсуждаются не только на нашем конгрессе, но и на двух площадках в Москве. Я уверен, что в Тюмени собралось наиболее приближенное к реальной практике сообщество экспертов. Результаты работы конгресса будут изучены на уровне Государственной думы, чтобы выработать дальнейшие пути развития наставничества в России", - подчеркнул Андрей Ветлужских.

Евгений Бабенко

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Теги: занятость , Андрей Руцинский , конгресс наставников России , наставники , Алексей Рытов , Андрей Ветлужских

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