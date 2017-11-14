up

14.11.2017 вторник

EUR 68.9178

USD 59.1823

В Тюмени -1..-3 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы присоединились к марафону безопасности детей на дорогах

16:38 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменцы присоединились к марафону безопасности детей на дорогах/static.mvd.ru

Тюменская область принимает участие во Всероссийском марафоне безопасности детей на дороге "Зебра", который продлится до 10 декабря.

По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2017 года в Тюменской области произошло более 2,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В 366 авариях погибли 10 детей, 397  ранены. Чаще всего дети на дорогах страдают из-за нехватки навыков безопасного движения и по вине взрослых. Помимо нарушений правил, водители порой ездят на неисправных машинах, подвергая опасности не только себя, но и окружающих.

Задача проекта "Зебра" — обратить внимание автомобилистов на проблему детского травматизма, а родителей на то, как важно обучать своих детей безопасному поведению на проезжей части. 

В рамках марафона тюменских автомобилистов приглашают пройти диагностику тормозной системы — узлов, которые напрямую влияют на безопасность не только водителей, но и пешеходов. В Тюмени и Ишиме пройти диагностику в рамках марафона можно на станциях FIT Service до 10 декабря. Все собранные средства будут направлены на строительство детских учебных автогородков — специальных площадок, где дети и подростки смогут на практике изучать правила дорожного движения и отрабатывать навыки безопасного поведения на проезжей части. Автогородки планируется оборудовать светофорами, дорожными знаками, перекрестками и разметкой. 

Поучаствовать в марафоне "Зебра" может и человек, не имеющий автомобиля. Достаточно рассказать в социальных сетях, как вы учите своих детей безопасности на дорогах и поставить хештег #марафонзебра. Подробнее о социальном проекте - здесь.

В регионах марафон безопасности "Зебра" поддерживает ГИБДД и общественные организации. Например, в Новосибирской области, в акции по проверке тормозов автомобилей приняли участие руководитель регионального управления ГИБДД, председатель общественной организации "Форпост" президент федерации автоспорта региона и врачи детской скорой помощи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Госавтоинспекция , дорожная безопасность

Последние новости

17:43 ТюмГУ приглашает получить второе высшее образование дистанционно
17:32 Тюменцы увидят "Прощание с бумагой" Евгения Гришковца
17:21 Ценителей косплея и кей-попа приглашают на фестиваль современной визуальной культуры
17:10 Тюменская энергосбытовая компания представила своим клиентам робота-помощника Фото
17:00 Горячую линию для тюменцев проведут Росреестр и налоговые органы
16:49 Как распознать первые признаки африканской чумы свиней, рассказал ветеринарный врач
16:38 Тюменцы присоединились к марафону безопасности детей на дорогах
16:27 На конкурс "Тюменская марка" заявилось рекордное количество участников Фото
16:16 Агрохолдинг "Юбилейный" принял меры профилактики АЧС
16:05 Тюменский бизнес-омбудсмен отметила важность наставничества
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор внес в облдуму проект закона о бесплатной земле для ямальских и югорских многодетных семей

Владимир Якушев: нельзя допустить распространения АЧС в регионе

Тюменцам рекомендуют не посещать село Шорохово до окончания карантина по АЧС

Политика

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Экономика

Агрохолдинг "Юбилейный" принял меры профилактики АЧС

Проект строительства фанерного комбината в Нижних Аремзянах приостановлен

Ялуторовский молочный комбинат установил рекорд в сфере безопасности

Общество

ТюмГУ приглашает получить второе высшее образование дистанционно

Тюменцы увидят "Прощание с бумагой" Евгения Гришковца

Ценителей косплея и кей-попа приглашают на фестиваль современной визуальной культуры

Спорт

Тюменские каратисты завоевали бронзовые медали на чемпионате России

Тюменские дзюдоисты выступят на Гран-при в Голландии

Более ста студентов тюменских колледжей и техникумов получат знаки ГТО

Происшествия

В Тобольске частный детский сад проигнорировал распоряжение Роспотребнадзора

Тоболячка перевела мошеннику деньги с банковской карточки

Водитель выплатит пенсионерке сто тысяч рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+