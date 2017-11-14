Тюменцы присоединились к марафону безопасности детей на дорогах

Тюменцы присоединились к марафону безопасности детей на дорогах/static.mvd.ru

Тюменская область принимает участие во Всероссийском марафоне безопасности детей на дороге "Зебра", который продлится до 10 декабря.

По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2017 года в Тюменской области произошло более 2,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В 366 авариях погибли 10 детей, 397 ранены. Чаще всего дети на дорогах страдают из-за нехватки навыков безопасного движения и по вине взрослых. Помимо нарушений правил, водители порой ездят на неисправных машинах, подвергая опасности не только себя, но и окружающих.

Задача проекта "Зебра" — обратить внимание автомобилистов на проблему детского травматизма, а родителей на то, как важно обучать своих детей безопасному поведению на проезжей части.

В рамках марафона тюменских автомобилистов приглашают пройти диагностику тормозной системы — узлов, которые напрямую влияют на безопасность не только водителей, но и пешеходов. В Тюмени и Ишиме пройти диагностику в рамках марафона можно на станциях FIT Service до 10 декабря. Все собранные средства будут направлены на строительство детских учебных автогородков — специальных площадок, где дети и подростки смогут на практике изучать правила дорожного движения и отрабатывать навыки безопасного поведения на проезжей части. Автогородки планируется оборудовать светофорами, дорожными знаками, перекрестками и разметкой.

Поучаствовать в марафоне "Зебра" может и человек, не имеющий автомобиля. Достаточно рассказать в социальных сетях, как вы учите своих детей безопасности на дорогах и поставить хештег #марафонзебра. Подробнее о социальном проекте - здесь.

В регионах марафон безопасности "Зебра" поддерживает ГИБДД и общественные организации. Например, в Новосибирской области, в акции по проверке тормозов автомобилей приняли участие руководитель регионального управления ГИБДД, председатель общественной организации "Форпост" президент федерации автоспорта региона и врачи детской скорой помощи.