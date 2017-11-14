Владимир Якушев: зараженная АЧС свинина будет уничтожена

Фото ИА "Тюменская линия"

Свинина и продукты из нее, в отношении которых подтвердятся подозрения о заражении АЧС, будут уничтожены. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами на брифинге в правительстве региона.

"Работа по ликвидации поголовья свиней в очаге африканской свиной чумы на свинокомплексе в селе Шорохово началась 13 ноября. Перед этим была проведена необходимая подготовка, мобилизованы силы и средства, продуманы все необходимые мероприятия для того, чтобы люди, оказавшиеся в "грязной зоне", вышли оттуда только после завершения работ. Для этого был разбит лагерь МЧС. Уничтожение поголовья свиней на свинокомплексе продолжается. Работа идет в плановом режиме", - сообщил губернатор.

Продукты переработки свинины, поступившие в розничную и оптовую торговую сеть из очага африканской чумы свиней в с. Шорохово Исетского района, могут быть заражены вирусом, поэтому идет работа по их изъятию, добавил Владимир Якушев.

"У нас есть подозрения, что эта продукция может быть условно зараженной. Поэтому очень важно эту продукцию изъять, снять с нее пробы и сделать вывод, заражена она, или нет. На это максимально направлена наша работа с мясоперерабатывающими предприятиями и торговой сетью", - сказал глава региона, добавив, что та продукция, в отношении которой предположения о заражении не подтвердятся, будет возвращена для реализации.

"Зараженная продукция будет утилизирована", - уточнил глава региона.

Все сельхозпредприятия должны неукоснительно соблюдать требования санитарно-эпидемиологической и ветеринарной безопасности, подчеркнул Владимир Якушев. Для того, чтобы избежать распространения вируса АЧС в регионе, необходимо строго выполнять все требования карантинного режима, добавил губернатор.

Евгений Бабенко