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Тюменский индустриальный университет и "Ростелеком" договорились о сотрудничестве в сфере Smart City

12:58 15 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменский индустриальный университет и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве в сфере Smart City. Фото пресс-службы ТИУ

Соглашение о сотрудничестве в области развития технологии "Умных городов" заключили Тюменский индустриальный университет и ПАО "Ростелеком". Свои подписи в документе поставили исполняющая обязанности ректора ТИУ Вероника Ефремова и директор филиала ПАО "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях Игорь Волков.

Организации договорились об объединении усилий по развитию проекта "Умный город" (Smart City), обмене опытом и информацией, реализации совместных проектов, выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. В документе обозначены главные направления взаимодействия до 2022 года.

"Проект "Умный город" является одним из  ключевых направлений программы "Цифровой экономики". Что значит умный? Значит эффективно управляемый! Для реализации проекта нужны самые современные технологии, — сказал на церемонии подписания Игорь Волков. —  Уникальный опыт нашей компании по реализации масштабных государственных проектов и крупнейшая телекоммуникационная инфраструктура помогут созданию в Тюменской области единой системы управления регионом, основанной на инновационных технологиях и максимальной информатизации процессов. Нам бы очень хотелось, чтобы студенты ТИУ вместе с нами участвовали в процессе создания "Умного города", "Умного дома", — подчеркнул Игорь Волков.

Как отметила Вероника Ефремова, сотрудничество с национальными компаниями имеет для вуза особую значимость. Тем более в связи с разработками в области цифровых технологий. "Ведь мы говорим при этом о создании комфортной и безопасной среды для города, государства, всего человечества. Надеемся, что компания "Ростелеком" совместно со специалистами и студентами опорного вуза подойдут вплотную к проекту, реализуют его на самом высоком уровне", - подчеркнула она.

Руководитель проекта Smart City, профессор ТИУ Олег Данилов пояснил, что ПАО "Ростелеком" сегодня становится ведущим российским IT-вендором, без участия которого невозможна реализация проектов Smart City, Интернета вещей, аналитики Big Data.

Напомним, опорный вуз выступил с инициативой разработки Smart City-Тюмень в 2016 году. Проект "Создание инновационного кластера в сфере компетенций Smart-City, IoT/IIoT и BigData" (Smart City) включен в программу стратегического развития опорного университета до 2020 года. В настоящее время в ТИУ ведется разработка концепции Smart City, дорожной карты проекта. Университет планирует представить их городу в 2018 году.

В декабре 2016 года Институт развития Интернета (ИРИ), ПАО "Ростелеком" и Национальная ассоциация промышленного Интернета презентовали методику и критерии оценки, которые лягут в основу формирования будущего "Рейтинга умных городов России". Тюмень вошла в первый рейтинг умных городов среди 18 крупнейших мегаполисов России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и других), на которых планируется изучить опыт в части реализации проектов "Умный город".

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Теги: ТИУ , Ростелеком

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