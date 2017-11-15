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Тюменцы получают налоговые уведомления в личных кабинетах

13:53 15 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tanhoi.ru

Жители Тюменской области получили налоговые уведомления, отражающие начисления по всем имущественным объектам, принадлежащим гражданинам, рамках проходящей в регионе кампании по уплате налогов на имущество, землю, транспорт.

Так, зарегистрированным на официальном сайте nalog.ru в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" налоговое уведомление направляется только в электронном виде, другим физическим лицам уведомление приходит заказной корреспонденцией по почте не позднее 30 дней до наступления срока уплаты. В этом году действует единый срок уплаты имущественных налогов: на основании суммы, указанной в сводном налоговом уведомлении уплатить налоги на землю, имущество, транспорт необходимо не позднее 1 декабря.

Тем временем, в случае неуплаты в установленный законом срок исчисленных сумм по налогам, помимо задолженности гражданину следует уплатить пени за каждый день просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Налогоплательщики, желающие уточнить информацию, содержащуюся в налоговом уведомлении, могут лично посетить налоговый орган, либо получить ответы на интересующие вопросы дистанционно — через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", направив заявление посредством онлайн-сервиса.

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Теги: налоги

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