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В Аромашевском районе избрали нового главу администрации

14:15 15 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Новым главой администрации Аромашевского муниципального района на заседании местной думы 15 ноября избран Игорь Власов. Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии по выборам главы Андрей Артюхов.

Депутатам предстояло выбрать из трех кандидатов, представивших программу развития района: первого заместителя главы Абатского района Игоря Власова, главы Новопетровского сельского поселения Аромашевского района Рената Назырова, главы Новоберезовского сельского поселения Аромашевского района Михаила Сухорукова. Депутат областной думы Юрий Конев, избранный по этой территории, выступил в поддержку Игоря Власова, отметив его больший по сравнению с другими кандидатами управленческий опыт.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев дал оценку социально-экономическому развитию района и отметил необходимость дальнейшего поиска точек роста экономики.

"По итогам тайного голосования единогласно был выбран Игорь Власов", — рассказал Андрей Артюхов.

Игорь Анатольевич Власов родился 24 февраля 1975 года в с. Пеганово Бердюжского района Тюменской области. Имеет два высших образования: в 1997 году окончил Ишимский государственный педагогический институт им. П. П. Ершова по специальности "Математика", в 2009 году - Тюменский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление". Свою трудовую карьеру начал в 1996 году как тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы в Ишиме, работал до 2006 года, с 2006 по 2011 годы был директором МОУ СОШ №11 г. Ишима, с ноября 2011 года по настоящее время трудился первым заместителем главы Абатского муниципального района. Женат, воспитывает дочь, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

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Теги: Аромашевский район , Юрий Конев , Андрей Артюхов , Сергей Сарычев

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