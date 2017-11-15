Тюменский водитель отправится в колонию за неоднократную пьяную езду

Фото: прокуратура РФ

31-летний житель п. Нижняя Тавда осужден за неоднократную пьяную езду и будет отбывать срок в колонии-поселении.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, первый раз мужчина был осужден за то, что в феврале 2017 года ездил по областному центру в нетрезвом состоянии. Тогда ему было назначено 280 часов бесплатных общественно полезных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 8 месяцев.

Однако это не послужило уроком. Ночью 23 августа он в Тюмени пьяный сел за руль BMW-750 своего знакомого и поехал к девушке. На ул. Республики автомобиль остановили инспекторы. Было возбуждено второе уголовное дело.

Суд учел склонность водителя к противоправному поведению и назначил ему срок в 6 месяцев 10 дней.