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Новая жизнь старых вещей: художник из Москвы представил инсталляцию на тюменской выставке

16:01 19 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Выставка "Работа никогда не завершается". Фото ИА "Тюменская линия".

Костюм-скафандр, связанный московским художником Леонидом Тишковым, могут увидеть посетители выставки "Работа никогда не завершается", которая проходит в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в рамках четвертой Уральской биеннале.

Идея инсталляции "Вязанки" связана с личной мифологией и стремлением обрести внутренне место, вернуться на родину, размышлять о своих корнях и родственных связях, рассказала на презентации выставки глава дирекции регионального развития государственного центра современного искусства – РОСИЗО Алиса Прудникова.  

"Этот персонаж для Леонида Тишкова - как охранительный талисман. Он связан из старой одежды, которая принадлежала его маме, переходила из других поколений. Вязанник – это не просто изделие из тряпочек, это собранные из ниток воспоминания о разных людях, которые с этими тряпочками могут быть связаны", - рассказала Алиса Прудникова.

Сам автор называет объект попыткой соединить разорванное. "Вязанник хранит тепло людей моего рода, овеществляя память. Народное уральское ремесло вязания ковриков я превратил в магический ритуал возвращения духов предков, сплетение душ в спираль вечности, в кокон памяти. Так получилось новое мифическое существо – вязанный человек, вставший в ряд древних сказочных типов, таких как домовой и банник", - рассказывает Леонид Тишков.

Добавим, в рамках выставки Леонид Тишков представил еще одну работу – инсталляцию "Безымянная", созданную специально для тюменской выставки.

Любовь Голышева

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Теги: музейный комплекс , Уральская биеннале , выставка

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