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МегаФон: есть ли жизнь в Сети после 50 лет?

17:43 16 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Для абонентов старшего поколения смартфон – это семейный альбомом, карта здоровья и способ поделиться опытом на просторах Интернета. По данным "МегаФона", каждый третий абонент на Урале старше 50 лет активно осваивает мир digital технологий.

Самые интернет-активные бабушки и дедушки живут в Югре, на Ямале и в Свердловской области. Проникновение мобильного Интернета у этой аудитории – 36%.

Чаще всего абоненты 50+ "сидят" в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте и Facebook, реже в Инстаграме. Кроме того, дедушки и бабушки активно пользуются банковскими и электронными госуслугами, а также поисковыми ресурсами. По данным Ipsos Comcon, Топ-5 актуальных тем в Интернете для такой аудитории: погода, события, политика, региональные новости, здоровье.

"Дети и внуки давно открыли мир социальных сетей старшему поколению и теперь помогают им осваивать смартфоны. Многие из них уже не могут представить свою жизнь без быстрого мобильного Интернета. Об этом говорит активность наших абонентов. К примеру, один житель региона установил рекорд и за месяц скачал 1 терабайт трафика на средней скорости 100 Мбит/сек", – отметил технический директор "МегаФона" на Урале Антон Щербаков.

"МегаФон" предлагает подборку ярких и популярных пользователей мобильного интернета в возрасте за 50 лет:

1. Раиса Гладских, 90 лет, 16,8 тыс. подписчиков (https://www.instagram.com/ raisa_90years_old) — официальный аккаунт бабушки из Челябинска. Автор блога с удовольствием делится фотографиями из своей жизни, активно комментирует фото и отвечает на вопросы.

2. Сергей Попов (doscer) https://www.instagram.com/ docsers/ – официальный аккаунт врача, блогера, журналиста из Сыктывкара. Автор лайфхаков о здоровье и взгляда на жизнь через гаджет.

3. Galinamr1 https://www.instagram.com/gali namr1/ – бабушка-блогер школы имиджа и стиля в Сургуте. Коллекционирует открытки и марки, шьет куклы Тильда, увлекается фотографией.

4. Бурановские бабушки https://vk.com/b_babushki из Ижевска не нуждаются в представлении и активно "зависают" ВКонтакте. На их счету более 6 тыс. подписчиков.

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Теги: Инстаграм , МегаФон

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