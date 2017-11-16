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В  Вагайском районе новый прокурор

12:16 16 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: прокуратура РФ

Николай Бизин назначен на должность прокурора Вагайского района на пять лет.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Николай Бизин родился в 1986 году в с. Карачино Тобольского района. В 2011 году с отличием окончил тюменский юридический институт МВД России и поступил на службу в органы прокуратуры Тюменской области.

Работал помощником прокурора Ленинского округа Тюмени, затем помощником прокурора Тюмени. За время работы показал себя добросовестным, трудолюбивым сотрудником, в связи с чем в июле 2016 года был назначен заместителем прокурора Тобольска. В указанной должности работал до назначения его прокурором района.

С учетом деловых и личных качеств был включен в резерв кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров. Он с отличием завершил курс обучения в Академии Генеральной прокуратуры РФ по программе профессиональной переподготовки прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности прокуроров.

Неоднократно поощрялся прокурором Тюменской области.

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Теги: Вагайский район , прокуратура

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