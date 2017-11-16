"Тюменская линия" победила в конкурсе Торгово-промышленной палаты Тюменской области

"Тюменская линия" победила в конкурсе торгово-промышленной палаты Тюменской области/Фото ИА "Тюменская линия"

Информационное агентство "Тюменская линия" победило в номинации "Порталы и СМИ" конкурса "Лучший сайт- 2017", объявленного Торгово- промышленной палатой Тюменской области. Награждение состоялось в бутик-отеле Green House 16 ноября.

"Конкурс сайтов проводится в шестой раз, общее число участников достигло трехсот. В наше время компаниям и организациям чрезвычайно важно быть представленными в сети Интернет. Это доступный, не слишком дорогой инструмент, который при построении грамотной системы продвижения работает на благо компании самостоятельно", - отметила вице-президент Тюменской торгово-промышленной палаты Алена Шнайдмюллер.

Экспертная комиссия в составе членов комитета по информационным технологиям при Торгово-промышленной палате Тюменской области и ГК "Тюмбит" рассмотрели 60 проектов, выбрали победителей и призеров в cеми номинациях, а также поделились с конкурсантами мнением о том, как улучшить свое представительство в сети Интернет.

Приз за лучший коммерческий сайт взял отель "Vostok". Эксперты учли потенциал сайта как инструмента продаж, оценили качество текста, графики и доступность информации для клиентов.

"Отель Vostok - одно из старейших предприятий Тюменской области в сфере гостеприимства. Сайт постоянно совершенствуется и служит не только для продажи номеров, но и для реализации дополнительных услуг. Вдвойне приятно, что нас наградили сразу в двух номинациях", - рассказал специалист по маркетингу отеля Vostoк Петр Головин.

Сайт отеля отметили также за инновационный дизайн. Победителем же в этой номинации стала группа компаний "Энко".

Лучшей торговой площадкой в Интернете признали интернет-магазин компьютерной техники "Арсенал+", который оценили за удобную навигацию, быстрый поиск и простоту заказа.

Первое место в номинации "Стартап" занял сайт компании "Научные решения", который эксперты посчитали наиболее удачным для развития и продвижения новой бизнес-идеи.

Приз за лучший социальный сайт вручили фонду "Инвестиционное агентство Тюменской области". В этой номинации жюри учитывало технологичность исполнения сайта и социальную значимость для региона.

За умелое продвижение в социальных сетях (SMM) наградили компанию "Партнер-Строй". Интернет-представительство компании также отметили в номинации "Коммерческий сайт".

"Участвуя в конкурсе, мы показали и себя и посмотрели на коллег, которые работают в аналогичной сфере. Узнали мнение экспертов, открыли для себя интересные идеи, которые можно реализовать. Будем совершенствоваться", - сказала представитель компании "Партнер-Строй" Анастасия Нарубень.

В специальной номинации "Голос Интернета" в роли экспертов выступали пользователи Всемирной сети. Победителем интернет - голосования стал Единый центр продаж новостроек Тюмени (tyumn.ru), набравший 218 голосов.

Победители и призеры конкурса получили ценные призы, дипломы и подарки.