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Тюменцы заплатили семь тысяч рублей за курение в неположенных местах

15:10 16 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Нарушения в сфере реализации табачной продукции выявили сотрудники регионального управления Роспотреднадзора в 72 объектах Тюмени.

В отношении юридических лиц составили 24 протокола об административном правонарушении. Вынесено 17 постановлений на 439 тыс. рублей. В отношении должностных лиц составили 55 протоколов, вынесли 35 постановлений на 240 тыс. рублей. В отношении граждан составили шесть протоколов, вынесли шесть постановлений на сумму 7 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, часто выявляют правонарушения, связанные с несоблюдением требований к знаку о запрете курения, обозначающему места, где курение запрещено, также несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.

Напомним, 16 ноября отмечается международный День отказа от курения.

Каждый год от болезней, вызванных курением, в мире умирает около 6 ммлн людей. Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщают о более чем двух десятках заболеваний, течение которых ухудшается под воздействием курения (сердечно-сосудистые, легочные, онкологические и др.). Несмотря на это, потребление табака широко распространено во всем мире. В ряде стран приняты законы, ограничивающие рекламу табака, устанавливающие круг лиц, которые могут покупать и потреблять табачные изделия, а также регулирующие зоны для курения.

По данным статистики, в нашей стране курят около 44 млн человек (более 39% населения). 50-60% мужчин являются заядлыми курильщиками, среди женщин курит каждая десятая. Курение и вызванные им заболевания ежегодно становятся причиной смерти сотен тысяч  сограждан.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области обращают внимание на то, что для снижения потребления табака необходимо предотвратить начало курения, способствовать прекращению курения среди курящих, также оградить некурящее население от вторичного воздействия табака, обеспечивая среду, свободную от табачного дыма.

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Теги: Роспотребнадзор , антитабачный закон , табак

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