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В администрации Тюмени вручили знаки ГТО

15:21 16 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
vk.com/gto_tyumen

15 золотых, 48 серебряных и 58 бронзовых знаков ГТО вручили учащимся профессиональных образовательных организаций, которые за время 2016-2017 учебного года выполнили нормативы, в Большом зале администрации Тюмени. 

Одной из награждаемых стала студентка Западно-Сибирского колледжа Анна Соболева: "Сегодня я получаю бронзу, но приложу все усилия, чтобы в скором времени моя копилка пополнилась знаком высшего достоинства. Я – будущий учитель физкультуры и считаю, что этот опыт пригодится мне в дальнейшей работе в школе". 

С начала 2016 года до настоящего времени в Тюмени испытания комплекса ГТО прошли более 28 тыс. горожан, из них 897 человек выполнили нормативы на золотой знак, 2 тыс. 234 – на серебряный, 2 тыс. 388 – на бронзовый, напоминает городской многопрофильный центр. 

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Теги: Западно-Сибирский колледж , ГТО

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